El Archivo Histórico Municipal de Badajoz regala sus excedentes

De los cientos y cientos de ejemplares que había hace dos días sobre una mesa y un expositor de la Sala de Investigadores ya solo quedan menos de la mitad. Es señal de la buena respuesta que ha obtenido la iniciativa del Archivo Histórico Municipal de Badajoz, que ha puesto a disposición del público ejemplares duplicados de sus fondos impresos, a los que se quiere dar una segunda vida, para evitar que sigan acumulando polvo, acaben estropeados y únicamente se puedan usar para reciclar papel.

El archivero municipal, Carlos Sánchez Rubio, reconoce que regalar estos excedentes no es una idea original. Muchas bibliotecas lo hacen, aunque es una práctica menos frecuente en el caso de los archivos históricos. En el de Badajoz es la primera vez.

Los ejemplares que se regalan al público son todos impresos, ninguno manuscrito, y entre los interesados que han pasado a echar un vistazo hay personas de todo tipo. Hay quien se ha llevado números de las revistas de feria o del Carnaval que le faltaban en su colección; libros editados por el ayuntamiento de los años 40 y 50 de autores como Luis Álvarez Lencero, Fernando Castón o López Prudencio.

Boletines municipales de entre los años 50 y 80

Los más numerosos son los boletines municipales, que el ayuntamiento publicaba trimestralmente. Son entre los años 50 y 80. «Se ofrecía información de todo lo que había aprobado la corporación, de las comisiones de gobierno, de los plenos, inversiones y en los últimos años se incorporaron artículos de investigación de los archiveros», explica Sánchez Rubio. Por eso, tienen un doble interés: por un lado, porque recogen toda la actividad municipal de la época y, por otro, por los artículos anexos, que son útiles para los investigadores.

Entre los fondos, también hay presupuestos municipales de los años 20 encuadernados, con las previsiones de gastos e ingresos y las ordenanzas que regulaban los precios de veladores, el servicio de basura o la instalación de carteles, entre otros.

Una de las ‘joyas’ entre estos excedentes son las Ordenanzas de la Policía Local de 1919. Había varias, pero ya no queda ninguno.

Antonio Cabello, policía local jubilado, es uno de los que se ha hecho con uno de estos ejemplares con más de un siglo. «Me ha sorprendido bastante este reglamento, me gusta indagar en la historia de la Policía Local y va a ser para mí una herramienta de trabajo impresionante», comentaba justo antes de recogerlo. «Para que estén guardados y nadie los pueda aprovechar, mucho mejor compartirlos», opinaba sobre esta iniciativa.

Antonio Cabello, policía local jubilado. / S. GARCÍA

Con él coincidía Miguel Ángel Rodríguez Plaza. Pasa parte de sus mañanas en la Sala de Investigadores consultando bibliografía para sus trabajos como historiador y bibliófilo. «Tengo casi de todo, pero en la rebusca para ver si encontraba algo que me interesara, he conseguido algún número que me faltaba de los boletines municipales que editaba anteriormente el ayuntamiento». También se ha llevado un libro de 1957 de Álvarez Lencero, ‘Sobre la piel de una lágrima’, para releerlo. Estos ejemplares tendrán una tercera vida, porque formarán parte del legado con sus fondos que prepara.

Miguel Ángel Rodríguez Plaza con un ejemplar de un libro de Álvarez Lencero de 1957. / S. GARCÍA

La necesidad de liberar espacio, por un lado, y el deseo de difundir estos libros y publicaciones, han motivado esta donación del Archivo Histórico Municipal, en pleno proceso de digitalización. Quizás en el futuro podría volver a repetirse con más material, aunque no en esta cantidad, reconoce el archivero. De momento, lo que hay se mantendrá a disposición del público hasta que se agote.