La Diputación de Badajoz destina 415.000 euros a escuelas municipales de música de la provincia

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz ha publicado este viernes el anuncio que da a conocer el reparto de 415.000 euros entre 73 localidades de la provincia que cuentan con escuela municipal de música. Es la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores que cuentan con este tipo de centros para 2026.

De esta forma, la Institución provincial refuerza su compromiso con la formación musical y la cultura en el ámbito rural. En total, destina 414.999,84 euros que permitirán respaldar el funcionamiento de estas escuelas distribuidas por toda la provincia, contribuyendo así a garantizar su continuidad, su estabilidad y su calidad educativa.

Las ayudas están dirigidas a apoyar los gastos derivados de la actividad docente y organizativa, favoreciendo el acceso a la formación musical en municipios de todos los tamaños y reforzando el papel de las escuelas de música como motores culturales y sociales en el territorio.

¿Cuánto a cada municipio?

La cuantía concedida a cada entidad beneficiaria se ha determinado según los criterios establecidos en la convocatoria, atendiendo a aspectos como el número de alumnado y las características del servicio prestado. En algunos casos, las ayudas alcanzan hasta 9.500 euros por localidad.

El apoyo a las escuelas municipales de música se enmarca en la estrategia provincial de fortalecimiento de los servicios culturales en el medio rural, contribuyendo al dinamismo social, educativo y cultural de los municipios pacenses.

La publicación oficial se puede consultar en: https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=161261&FechaSolicitada=20260220000000