Fermín Cacho repite como embajador oficial de la Maratón y Media Maratón Ciudad de Badajoz 2026

La Maratón y Media Maratón Ciudad de Badajoz 2026 contará como embajador oficial con una figura histórica del deporte español y europeo como Fermín Cacho, que repetirá en este papel, que también cumplió en la última edición de esta carrera.

De este modo, la prueba volverá a contar con el medallista olímpico, definido por el Ayuntamiento de Badajoz como "un referente del atletismo y ejemplo de esfuerzo, constancia y pasión por correr".

El reconocido atleta se une a la carrera para promover la participación, el espíritu de superación y el compromiso por el deporte en la ciudad, en relación a lo cual el concejal delegado de Deportes, Juan Parejo, ha indicado que "es una magnífica noticia para dar la relevancia que se merece a esta prueba".

La competición se disputará el próximo 15 de marzo y, como novedad esta edición, con el mismo punto de salida y meta de ambas pruebas desde La Granadilla. En este sentido, ya se ha anunciado la camiseta oficial de la prueba, que incluye un 'skyline' de la ciudad con los principales monumentos junto a la frase '#BadajozEsDeporte', como ha recordado el consistorio en nota de prensa.

Los atletas dispondrán de plazo hasta el 22 de febrero para formalizar su inscripción con tarifa reducida. A partir de esa fecha, se aplicará la tarifa general sin descuento. La fecha límite para inscribirse es el 8 de marzo.

Las plazas de la media maratón ya se han agotado, mientras que en el caso de la maratón ya hay más de 500 inscritos, "listos para disfrutar del deporte y de las calles de nuestra ciudad", concluye el ayuntamiento.