Carnaval de Badajoz
Estos son los ganadores del Concurso Disfraz en la Calle de Badajoz
Los ganadores recibirán un premio en metálico de 1.200 euros a repartir entre las cuatro categorías
Alex Mateos
Jack Sparrow, Pennywise, la Dama de corazones o un Napoleón de peculiar tamaño. Esos han sido algunos de los disfraces que han pasado por la alfombra roja del 'Concurso de disfraces en la calle de Badajoz' este viernes.
Los aspirantes han participado divididos en las categorías de adulto individual, adultos en pareja, infantil e infantil en pareja, además de los premios de maquillaje.
Mejor disfraz individual
El premiado ha sido Antonio Pinto, por su atuendo de enano napoleónico. Una vestimenta similar a la empleada en la Danza de los Enanos que se realiza en Santa Cruz de La Palma, Canarias.
Mejor disfraz en pareja
Las domadoras María Blanco y Nerea se han alzado con el primer premio, portando unas faldas bajo las que se escondían sus animales amaestrados.
El premio a mejor maquillaje ha quedado desierto, mientras que Julio Ángel Guillén ha recibido la mención especial por su gigantesco Jack Sparrow en formato Lego.
Premios infantiles
En la categoría de los más pequeños, Tina Merino ha recibido el mejor disfraz individual, mientras que Sara y Pablo Segura han sido premiados en la categoría en parejas.
Olivia Mamede y Leo Rosado han sido galardonados con el premio a mejor maquillaje y la mención especial infantil, respectivamente.
