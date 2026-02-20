Estos son los ganadores del Concurso Disfraz en la Calle de Badajoz

Jack Sparrow, Pennywise, la Dama de corazones o un Napoleón de peculiar tamaño. Esos han sido algunos de los disfraces que han pasado por la alfombra roja del 'Concurso de disfraces en la calle de Badajoz' este viernes.

Los aspirantes han participado divididos en las categorías de adulto individual, adultos en pareja, infantil e infantil en pareja, además de los premios de maquillaje.

Mejor disfraz individual

El premiado ha sido Antonio Pinto, por su atuendo de enano napoleónico. Una vestimenta similar a la empleada en la Danza de los Enanos que se realiza en Santa Cruz de La Palma, Canarias.

El disfraz de de Antonio Pinto se ha alzado con el premio de Disfraz individual / Carlos Folgado

Mejor disfraz en pareja

Las domadoras María Blanco y Nerea se han alzado con el primer premio, portando unas faldas bajo las que se escondían sus animales amaestrados.

María Blanco y Nerea, premiadas al 'Disfraz adulto en pareja' / Carlos Folgado

El premio a mejor maquillaje ha quedado desierto, mientras que Julio Ángel Guillén ha recibido la mención especial por su gigantesco Jack Sparrow en formato Lego.

Julio Ángel Guillén, de Jack Sparrow en formato Lego / Carlos Folgado

Premios infantiles

En la categoría de los más pequeños, Tina Merino ha recibido el mejor disfraz individual, mientras que Sara y Pablo Segura han sido premiados en la categoría en parejas.

Noticias relacionadas

Olivia Mamede y Leo Rosado han sido galardonados con el premio a mejor maquillaje y la mención especial infantil, respectivamente.