La ITV de El Nevero en Badajoz se traslada el lunes a la Plataforma Logística

Se anunció para primeros de febrero y es ahora cuando se va a materializar el traslado. La ITV de Badajoz, ubicada en la avenida Miguel de Fabra del polígono industrial El Nevero, se traslada temporalmente a una nave habilitada por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, con acceso 1 de la carretera de Campomayor (BA-020). La nave donde se va a reubicar es una de las que ha levantado Avante en la plataforma.

El cambio de la prestación de este servicio será efectivo a partir del próximo lunes, 23 de febrero.

Interior de las instalaciones provisionales. / JUNTAEX.ES

Este traslado se debe a las obras de mejora que se realizan en la actual ITV y que tienen una duración estimada de cuatro meses, como ya adelantó este diario.

Durante este periodo, en las instalaciones provisionales se realizarán inspecciones de vehículo ligeros, pero no de vehículos pesados ni las ITV no periódicas, que deberán hacerse en cualquier otra ITV fija elegida por el usuario de entre las que existen en la red de estaciones de ITV de Extremadura.

¿En qué consisten las obras de mejora de las antiguas instalaciones?

En las obras de mejora de la estación de ITV del Polígono el Nevero de Badajoz, la más antigua de Extremadura ya que data de 1971, se van a invertir 540.000 euros. Las actuaciones previstas contemplan sustituir la carpintería exterior y la cubierta de fibrocemento que aún conserva, así como cambiar las luminarias por otras más modernas, tipo led, y los equipos de climatización por otros más eficientes, colocando además una instalación de placas fotovoltaicas en la nueva cubierta.