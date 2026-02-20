Pasa a disposición judicial el varón que se precipitó de un quinto piso y quebrantó la orden de alejamiento hacia su madre

El hombre de 42 años detenido este jueves en Badajoz por quebrantar la orden de alejamiento hacia su madre ha pasado a disposición judicial en la mañana de este viernes. Así lo confirma la Policía Nacional a este diario.

Su declaración ante el juez llega menos de 24 horas después del segundo incidente que ha ocasionado en los últimos días. Este pacense fue noticia el día 12 de febrero tras precipitarse desde un edificio en la confluencia de la calle Galache Hoyuelos y la avenida Ricardo Carapeto, en el barrio pacense de San Roque.

Dos detenciones en una semana

Este suceso causó gran revuelo en esta barriada por lo llamativo que fue. Cayó desde un cuarto piso, según informa la Policía Nacional. Cuando agentes de este cuerpo llamaron al telefonillo de la vivienda el hombre, que estaba quebrantando la orden de alejamiento que tiene impuesta hacia su madre, saltó desde el balcón del domicilio al cuarto piso. Se descolgó para huir de los policías, pero terminó cayendo a la calle.

La fortuna hizo que un coche que estaba estacionada en esa calle amortiguara la caída. Muchos de los testigos aseguraron entonces que el vehículo le salvó la vida y que hizo de colchón. Los agentes lo detuvieron y los servicios de emergencias sanitarias lo trasladaron al centro hospitalario para que se recuperara de las heridas.

Noche en los calabozos

Una semana después del suceso, este jueves, el hombre pidió el alta voluntaria y volvió a desplazarse al domicilio en el que vive su madre, quebrantando por segunda vez la orden de alejamiento. Ante la información que recibió la Policía Nacional, se desplazó al domicilio para detenerlo. Durante más de una hora se dispuso un operativo en la zona compuesto por varias patrullas y servicios sanitarios.

Una vez más, los agentes lo detuvieron y lo derivaron al hospital en donde se le realizaron el chequeo pertinente. Al ver que su salud no corría riesgo determinaron que pasara a dependencias policiales en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Extremadura y ha pasado la noche en los calabozos.

A disposición judicial

En la mañana de este viernes, este cuerpo policial ha puesto a disposición judicial a este varón. Concretamente, ha pasado a disposición del juez de guardia que será quien determine si toma o no medidas judiciales contra este hombre.

Cabe destacar que este varón de 42 años tiene impuesta una orden de alejamiento hacia su madre y su domicilio familiar por violencia doméstica.