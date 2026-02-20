Pedro Noriega protagoniza el Pregón de la Exaltación: "La Buhardilla y los carnavales han sido toda la vida como una pareja de hecho"

Pedro Noriega, conocido como ‘Pedro el de La Buhardilla’, realizó anoche el cuarto Pregón de la exaltación del Carnaval en el Teatro López de Ayala. El que fuera propietario durante casi cuatro décadas del local ‘La Buhardilla’, lugar vinculado estrechamente con esta festividad pacense, protagonizó una noche simbólica para la ciudad.

‘La Buhardilla’ es una de las principales sedes sociales del Carnaval de Badajoz, donde suelen acabar murgueros, comparseros y carnavaleros una vez finalizados los actos oficiales. Ha sido premiada en varias ocasiones a la mejor decoración, y su dueño Noriega ha sido durante varias ediciones un nombre propio en las fiestas, siendo protagonista de pasodobles y estribillos de las agrupaciones.

40 años de Carnaval

“Estoy en una nube ahora mismo”, explicaba Pedro Noriega a este medio momentos antes de realizar su discurso. “Con este pregón represento a la hostelería, somos importantes en el Carnaval y se han acordado de nosotros”.

El ‘de La Buhardilla’ aclaró que, a pesar de su ya anunciada jubilación, pretende seguir disfrutando del Carnaval: “Llevo 38 años viviéndolo y voy a seguir haciéndolo, me lo paso estupendamente”. Asimismo, destacó la gran evolución de estas fiestas durante esos años, valorando que “es lo más impresionante que tenemos ahora mismo”.

Una vez subido al escenario, Pedro dedicó unas palabras a todos los que han vivido el Carnaval en la Buhardilla: “La Buhardilla y los carnavales han sido toda la vida como una pareja de hecho. Hemos visto relaciones, amistades, anécdotas…” Recordó los diversos disfraces y decorados que han pasado por el establecimiento, desde chiringuitos de playa en el primer carnaval, pasando por piratas, la casa de los Picapiedra o un supermercado.

En su pregón también subrayó cómo ha conocido desde sus inicios a las principales agrupaciones de Badajoz, mencionando a Los Agüitas, El nombre da igual, Ad Libitun, Jarana y Perigallo, aclarando que a todos los demás los recuerda “aunque no los nombre”. Su discurso finalizó con unas palabras de amor a “su chica”, y despidiéndose del público con un: “Nos vemos en los bares”.

Actuación de Al Maridi

Tras el pregón, la murga Al Maridi se adueñó del escenario del López de Ayala para cantarle a Pedro Noriega un pasodoble que le dedicaron en 2020, porque para ellos “ha sido siempre un referente”. En sus letras le dijeron: “Allí encontraba consuelo, allí donde siempre vuelvo, detrás de la barra estaba Pedro”.

Tras este homenaje, Noriega mantuvo una conversación junto al presentador del Concurso de Murgas (Comba) y uno de los componentes de 'Pa 4 días' José Luis Lorido, con el que relató anécdotas históricas transcurridas en La Buhardilla. Además, el pregonero pudo disfrutar de un video recopilatorio con las letras dedicadas a su persona en diferentes actuaciones del Comba a lo largo de los años. Noriega admitió que cada vez que una murga le dedica una letra siente un “subidón tremendo”.

El acto finalizó con las palabras del alcalde, Ignacio Gragera, que destacó cómo Noriega se ha convertido en “un protagonista del Carnaval sin salir en ninguna agrupación”, agradeciéndole por “darle cobijo en su casa a los pacenses”.

Con la elección de Pedro Noriega como pregonero, el Carnaval de Badajoz homenajeó la labor de las figuras que, como Pedro, levantan las fiestas entre bambalinas, en las barras de los negocios, para alegrar las noches de fiestas.