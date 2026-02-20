Las últimas lluvias provocan un gran socavón junto al puente de Palmas en Badajoz

Las recientes precipitaciones y la sucesión de borrascas de las últimas semanas han causado numerosos daños en Badajoz, entre ellos en una de las galerías de alcantarillado junto al puente de Palmas en la Margen Derecha. Concretamente, ha generado un gran socavón en la confluencia entre la calle José Luis Iniesta Vázquez y la avenida Adolfo Díaz Ambrona, al lado del Hornabeque.

Según ha informado Aqualia, empresa responsable de la gestión del agua en la ciudad, el incidente no responde a una obra planificada, sino a una rotura estructural provocada por la saturación del agua en el subsuelo.

Sin afectación al servicio

A pesar de las dimensiones del hueco en el terreno, la propia empresa ha dejado claro que "no afecta al servicio ni al abastecimiento, ni altera el normal funcionamiento de la red".

Por su parte, la galería afectada ha sido intervenida de forma provisional para asegurar que el sistema de saneamiento siga evacuando el agua correctamente mientras se espera a que se cierre el agujero. Cabe recordar que las dimensiones del mismo condicionan el tráfico de la calle José Luis Iniesta Vázquez, ya que ocupa uno de sus carriles.

Reparación pendiente

Tras el hundimiento de la galería los operarios han procedido de inmediato a asegurar la zona. El área se encuentra actualmente acotada y señalizada, habiéndose realizado las tareas de preparación necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes, confirman desde Aqualia.

Actualmente el terreno está repleto de humedad y los trabajadores están esperando a que mejoren dichas condiciones para proceder a tapar el socavón. Una vez que el terreno drene el exceso de agua, se llevarán a cabo las tareas de reconstrucción de la galería dañada, la zona ajardinada y el pavimentado del suelo.

Plazos previstos

Desde la empresa Aqualia no fijan una fecha exacta para la reparación, ya que las labores dependen de la climatología.

La previsión es que los trabajos de cierre se lleven a cabo entre este fin de semana y principios de la próxima.