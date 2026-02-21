Arranca la Gran Gala del Carnaval de Badajoz 2026 con la tamborada de Cambalada

La Gran Gala del Carnaval de Badajoz 2026 ya está en marcha. Y lo ha hecho con fuerza, misterio y mucha percusión. La tamborada de la comparsa Cambalada, actual campeona, ha sido la encargada de abrir el acto oficial de entrega de premios en la explanada del antiguo recinto ferial, ante miles de pacenses que no han querido perderse el broche de oro de esta edición histórica de la fiesta.

Desde las 16.00 horas, el escenario principal luce el gran formato que el Ayuntamiento de Badajoz ha preparado para una gala al aire libre, después de que el pasado año tuviera que trasladarse a Ifeba por la lluvia. Este 2026, el cielo ha respetado y el Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha comenzado su despedida por todo lo alto.

Cambalada rompe el hielo

Y lo ha hecho con Cambalada. La comparsa volvió a subir al escenario con la intención de demostrar porqué son los revalidadores del título como mejor tamborada con una propuesta basada en un universo de meigas, rituales y conjuros. Una estética cuidada al detalle, una puesta en escena envolvente y una tamborada potente han logrado captar la atención tanto del jurado como del público desde los primeros compases.

El sonido de los tambores ha resonado con fuerza en el recinto, marcando el ritmo de una actuación que ha combinado intensidad y teatralidad. La comparsa ha trasladado al público a un mundo mágico, con guiños a lo esotérico y una escenografía que ha reforzado la narrativa de su propuesta.

Una de las componentes de Cambalada durante su tamborada en la Gran Gala del Carnaval de Badajoz 2026. / Jota Granado

Programación de la Gran Gala

Con esta actuación inicial, la Gran Gala del Carnaval de Badajoz 2026 encara ahora varias horas de emoción y reconocimientos. Tras la tamborada de Cambalada, ha comenzado la entrega de premios de los diferentes concursos de esta edición, que se prolongará hasta la noche.

El evento, conducido por los periodistas Beatriz Castellano y Miki Veríssimo, puede seguirse también en directo a través del canal de YouTube de Badajoz Online, la televisión oficial del Ayuntamiento, lo que permite que aficionados dentro y fuera de la ciudad vivan este momento clave del Carnaval.

Beatriz Castellano y Miki Veríssimo presentan la Gran Gala del Carnaval de Badajoz 2026. / Jota Granado

A lo largo de la tarde y la noche se subirán al escenario las murgas ganadoras del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026: Water Closet, tercera clasificada; Gitano y de Badajó (A Contragolpe), segunda; y Los Camballotas, flamantes vencedores de esta edición.

Noticias relacionadas

El cierre musical correrá a cargo del grupo extremeño Entrenotass y, como fin de fiesta, Los Primos DJs pondrán el ritmo final a una jornada que ya ha comenzado con la energía arrolladora de Cambalada. El Carnaval de Badajoz 2026 encara así su despedida con el mismo pulso vibrante con el que ha conquistado las calles durante días.