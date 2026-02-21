Un boleto de Euromillones deja un millón de euros en Higuera la Real (Badajoz)

El sorteo del Euromillones celebrado este pasado viernes, 20 de febrero, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad pacense de Higuera la Real, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XXT68606, ha sido validado en el Despacho Receptor número 8.235, sito en la calle Fuente, 50.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 24, 33, 28, 35 y 13. Las estrellas son 5 y 9. La recaudación ha ascendido a 86.466.384,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de este pasado viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría que han sido validados en la Administración de Loterías número 25 de Alicante, situada en Pintor Lorenzo Casanova, 5, y en la número 30 de Granada, situada en C.C. Carrefour "Armilla" - Crta. de Armilla.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 142 Millones de euros.