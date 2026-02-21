Los daños de las borrascas en parques y jardines de Badajoz superan los 400.000 euros

Los ayuntamientos de municipios que se han visto seriamente afectados por las últimas borrascas están echando cuentas sobre los daños causados por el viento y la lluvia para acogerse a las ayudas del Gobierno central. En Badajoz se han dejado notar especialmente en los parques y jardines públicos, cuyos desperfectos causados por los sucesivos temporales superan los 406.000 euros en un cálculo aproximado, según informa el concejal del área, Rubén Galea.

La principal incidencia ha sido la caída de árboles o los que han tenido que retirarse, hasta hace una semana, pues el viernes pasado aún había aviso amarillo. En total, han sido 380. Galea apunta que muchos de ellos están dañados y hay que retirarlos cuando se comprueba que el terreno está inestable o torcidos, por lo que puede que «alguno más pueda caerse todavía». Hay que tener en cuenta que se han sufrido cinco borrascas, una detrás de otra, y el terreno está tan blando que las raíces ya no sujetan y al cabo de los días los árboles comienzan a ladearse.

Ninguno de las aceras

Los árboles dañados están repartidos por toda la ciudad. Esta vez ha afectado a los ejemplares de hoja perenne (no se les cae en otoño) por lo que ha incidido más en los situados en los parques históricos, no como en otras épocas, que tienen mayor incidencia en los que están en las aceras, casi todos de hoja caduca. Sobre todo se han visto afectadas coníferas. De hecho, no se ha caído ningún árbol de las aceras, la mayoría plátanos. Los de hoja caduca aguantan mucho mejor el temporal cuando no tienen hoja.

El motivo -lo explica el concejal- es que cuando son árboles con hojas, el agua se queda en la hoja mojada, pesa mucho más y es más fácil que los tire una ráfaga de viento. Tampoco se han caído palmeras, que aguantan bien los temporales. Galea comenta, como dato curioso, que Miami, cuyos paisajes son reconocibles por sus palmeras, es la zona del mundo que más huracanes soporta, por eso predominan estas plantas.

En los jardines de la Alcazaba. / S. GARCÍA

En la Legión se han caído dos cedros de gran envergadura, en Castelar otro, en los jardines de Alcazaba varios pinos y una decena en su ladera. «Eran árboles que tenían más valor porque eran antiguos, muchos de ellos prácticamente centenarios». Para el concejal, valiosos son todos. Porque lo veía a diario, a Galea le apena especialmente el cedro que se ha caído en Castelar, cuya copa superior llegó a caer encima de la acera. Queda por retirar el tocón.

Tardarán en retirarse

Algunos ejemplares caídos no se han retirado aún. Quedan aquellos a los que no se puede acceder porque están en zonas ajardinadas y la maquinaria se hunde al entrar. Hay que esperar a que se seque para poder sacarlos. También hay que quitar los tocones con las raíces, que requieren maquinaria especializada, que el ayuntamiento tiene que contratar. «Eso llevará un tiempo», reconoce el concejal.

Sean o no árboles históricos, el valor de adquisición para la concejalía es el mismo, porque los compra jóvenes. Ya tienen valorado todos los ejemplares y variedades que se tienen que reponer.

Junto a la estación de autobuses. / S. GARCÍA

Pero los daños no solo afectan a los árboles. La margen izquierda del río se ha inundado por completo y en la derecha hay zonas anegadas. Galea calcula que las cinco bombas para llevar el agua con la que se riega estarán inutilizadas. Todavía no se ha podido acceder a esa zona. Además, se han visto afectadas arquetas, tuberías, aspersores, elementos electrónicos como descodificadores y módulos de riego se tendrán que reponer. Asimismo, el vallado de las pistas deportivas han quedado dañadas y los sistemas eléctricos de los aseos químicos. Todo está en fase de valoración. La cuantía aproximada supera los 406.000 euros en daños en parques y jardines, a los que habría que añadir los que afectan a las concejalías de Vías y Obras, Cementerios y Patrimonio.

Badajoz ha solicitado la declaración de Zona Catastrófica. En Parques y Jardines tienen todo preparado para solicitar la ayuda estatal.