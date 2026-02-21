Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA

Jesús Salom Martín, sargento y piloto del Ejército del Aire destinado en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz ha fallecido a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada en 2024.

Este hombre de 35 años se convirtió en referente de la lucha contra esa enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que condiciona sobremanera la vida de sus pacientes cuando le fue diagnosticada.

Durante los años posteriores, él y su mujer Carmen fueron uno de los rostros visibles de esta dura enfermedad. Desde lo cotidiano contaron cómo era su día a día: “Mi vida se ha convertido en una gymkhana”, reconocía en una entrevista que concedía al programa Conexión Extremadura de Canal Extremadura TV.

El sargento Jesús Salom Martín / Cedida

“Ejemplo frente a la ELA”

El pasado 19 de enero en la Base Aérea de Talavera la Real se produjo un momento “profundamente emotivo y lleno de significado”, definía la asociación ELA Extremadura en Facebook.

Se trató de un acto “solemne y cargado de humanidad” en el que el sargento primero del Ejército del Aire y del Espacio, recibió la Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, impuesta por el jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio, general del aire, Francisco Braco Carbó.

Más allá del uniforme y de una trayectoria profesional ejemplar, desde la asociación señalaban que “este reconocimiento pone el foco en la persona, en el ser humano que, tras ser diagnosticado de ELA en el verano de 2024, decidió afrontar la enfermedad con una fortaleza serena, una dignidad inmensa y un compromiso que sigue inspirando a todos los que le rodean”.

Desde la asociación resaltaban que Jesús “no solo ha convivido con la ELA: la ha transformado en una causa”. Desde el primer momento se convirtió en la “voz, conciencia y ejemplo”, e impulsó la sensibilización social demostrando que la “resiliencia también es una forma de servicio”.

Su mujer, Carmen, ha sido un bastón para él, pero también un altavoz para su lucha. Sobre todo en los últimos meses cuando sus capacidades para comunicarse se vieron mermadas.

Muestras de cariño

La asociación ELA Extremadura ha mostrado públicamente su pesar por la noticia del fallecimiento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús Salom, un ejemplo de lucha, valentía y resiliencia frente a la ELA”, han publicado en su perfil en Facebook.

Así, han destacado “su entereza ante la enfermedad y su capacidad para transmitir esperanza” que, según dicen, “dejan una huella imborrable” en todos los asociados.

Así, han trasladado sus “más sinceras condolencias y todo nuestro cariño a su esposa, Carmen, y a toda su familia, a quienes acompañamos en el dolor por esta gran pérdida”.

El colectivo de ELA Extremadura finalizan su post señalando que “el legado de Jesús permanecerá como inspiración para toda la comunidad de la ELA. Descanse en paz”.

Por su parte, María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, lo ha definido como “una persona querida, un compañero respetado y un ejemplo para todos”. Y ha recordado que “con una generosidad enorme, quiso visibilizar la ELA: que se hablara de ella, que se comprendiera, y que muchas familias se sintieran menos solas”.

Una pérdida que cientos de personas han lamentado y han evidenciado a través de innumerables muestras de cariño en redes sociales.