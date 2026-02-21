Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared

Un motorista de 40 años ha fallecido este sábado en la pedanía de Barajoz de Sagrajas. El varón ha sufrido un accidente con su motocicleta en la calle Santiago.

El siniestro ha ocurrido minutos antes de las 18.00 horas y ha consistido en una colisión con la fachada de una vivienda situada en la mencionada calle. La víctima de este siniestro era un hombre que residía en este poblado de Badajoz desde hacía un año y medio, aproximadamente, según ha podido conocer este diario. Este varón era muy conocido por todos los vecinos de Sagrajas por lo que ha supuesto una triste noticia para todos.

Medios desplazados

Según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, dicho centro ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y ha activado los medios precisos para socorrerlo. De este modo, desplazaron efectivos de la Policía Local de Badajoz y una unidad medicalizada de emergencias (UME) del 112.

A pesar de la intervención, los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida, solo confirmando el fallecimiento del conductor.

Noticias relacionadas

Hasta el momento no han trascendido ninguna información sobre las causas del siniestro ni las circunstancias en el que se ha producido.