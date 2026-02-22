Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz

Un joven de 29 años resultó herido este sábado al ser atropellado en Badajoz. Como consecuencia del suceso, la víctima sufrió una fractura de húmero y un trauma en la cara. Su estado es grave, según la información facilitada por el 112 Extremadura.

Los hechos sucedieron en la calle Cristo de la Paz, en el barrio del Gurugú de la capital pacense sobre las 20.30 de la noche, momento en el que el 112 Extremadura recibió el aviso de la emergencia.

Hasta el lugar se desplazó una Unidad Medicalizada con base en Badajoz que trasladó al herido hasta el Hospital Universitario, además de efectivos de la Policía Local.