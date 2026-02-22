Un incendio obliga a desalojar la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz

Un incendio declarado en la quinta planta de la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz pone en alerta a todo el parque de bomberos del ayuntamiento y a los servicios de emergencia.

El suceso se ha declarado pasadas las 19.00 horas y hasta el lugar de los hechos está llegando un amplio despliegue. Dos autobombas, una autoescala y el vehículo de mando del parque pacense se han desplazado hasta este centro, situado en la carretera de La Granadilla, de titularidad de la Junta de Extremadura. Como medida de apoyo, se han acercado bomberos del parque de Olivenza, pertenecientes al Cpei, de la Diputación de Badajoz.

A la residencia han llegado la consejera de Salud, Sara García Espada, y el concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez.

Servicios de emergencia en la residencia / Jota Granado

Además, numerosas patrullas de Policía Local y Policía Nacional y efectivos de Cruz Roja Extremadura están procediendo al desalojo de los residentes de manera preventiva.

Al parecer, el origen del fuego podría estar en un cortocircuito ocurrido en la quinta planta. Los servicios de emergencia continúan en estos momentos evacuando a los residentes de esta planta y de la sexta.

Según ha podido conocer este diario, habría residentes afectados por inhalación de humos.

Cruz Roja ha desplazado cuatro ambulancias, un puesto de mando avanzado, un vehículo de intervención rápida, dos de transporte adaptado, el centro móvil de operaciones y otro de transporte normal. En total, 24 efectivos.

A la residencia se han acercado muchos familiares de los internos, para conocer su situación, con la consiguiente preocupación.

Algunos de los mayres que vive en la residencia han salido por la escalera de emergencias lateral y se encuentran en el jardín que rodea al edificio, protegidos con mantas. Afortunadamente, en Badajoz el frío se ha apaciguado este domingo y en la calle las temperaturas aún no son bajas.