El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba

El PSOE de Badajoz ha afeado la "falta de soluciones" a las demandas de los vecinos de la pedanía de Alcazaba en materia de infraestructuras y mantenimiento, por lo que ha instado al consistorio de la capital pacense a prestar "más atención" a la misma y adoptar medidas para fijar población.

Entre las cuestiones que más "inquietud generan" a sus habitantes, según defienden los socialistas en nota de prensa, se encuentra la carretera de acceso que, advierten, en las últimas semanas "se ha complicado aún más", así como la necesidad de "garantizar" el transporte escolar hacia Badajoz y Gévora "mientras no se normalice la situación".

"Merecen servicios públicos y condiciones adecuadas"

"Quienes viven en las pedanías, también merecen servicios públicos y condiciones adecuadas", ha reivindicado el PSOE de Badajoz remarcando que estas cuestiones "no deberían prolongarse en el tiempo".

A su vez, los socialistas han insistido sobre la necesidad de la construcción de un consultorio médico, la mejora de las pistas deportivas, el arreglo de caminos rurales, el cuidado de los parques infantiles o la ejecución de actuaciones de limpieza y poda en distintas zonas.

Parque infantil de la pedanía Alcazaba (Badajoz) con malas hierbas en la zona de juegos. / La Crónica

Plaza "totalmente abandonada"

En este sentido, la formación ha alertado de que la plaza principal de Alcazaba se encuentra "totalmente abandonada, con mucha vegetación sin controlar y un árbol que lleva meses caído".

Con relación al referido consultorio médico, el PSOE de Badajoz ha recordado que presentó una moción, aprobada en pleno, para trasladar el servicio a un edificio más adecuado y mejorar la atención sanitaria en la pedanía, una iniciativa que, aseguran, "el PP dejó sin atender".

Impulsar viviendas para fijar población

Finalmente, los socialistas han puesto de manifiesto que también existe entre la ciudadanía preocupación por la "falta de oportunidades para la gente joven", lo que, insisten, "vuelve a poner sobre la mesa" la "necesidad" de impulsar viviendas que permitan fijar población y garantizar el futuro del pueblo.

"Los socialistas esperan un compromiso verdadero del alcalde, más allá de las buenas palabras y de esa facilidad para hablar que luego no siempre se traduce en soluciones", han espetado agregando que "Alcazaba no necesita discursos ni promesas que se las lleve el viento, sino decisiones claras y compromisos que se cumplan".