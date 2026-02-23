113 ayuntamientos de la provincia de Badajoz disponen ya de su plan periurbano para prevenir y responder ante incendios

Badajoz ha reforzado la prevención de incendios forestales en 113 municipios con la actualización de los Planes Periurbanos de la provincia, un trabajo culminado por la diputación a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo. La institución ha hecho entrega este lunes del documento técnico a todos los ayuntamientos adheridos a la encomienda de gestión, en un acto celebrado en el Hospital Centro Vivo.

La iniciativa, que se impulsa por primera vez desde la diputación, ha contado con una inversión de 325.000 euros y se ha ejecutado desde marzo de 2025 a través del medio propio Tragsatec, sin que ello haya supuesto ningún coste para las entidades locales participantes. El objetivo es dotar a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y técnica, de una herramienta clave para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

Una herramienta para proteger a la población

Los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios tienen una finalidad concreta: evitar los riesgos que los incendios forestales puedan suponer para la población en las zonas de contacto entre el casco urbano y el entorno forestal o de vegetación. Se trata de documentos técnicos que ordenan la prevención, delimitan áreas sensibles, proponen actuaciones y establecen pautas de preparación ante escenarios de peligro.

La diputación adquirió el compromiso de facilitar asistencia técnica en la revisión, actualización y/o elaboración de estos planes a los municipios de menos de 20.000 habitantes que lo solicitasen, teniendo en cuenta su menor capacidad económica y la dificultad para afrontar este tipo de trabajos con recursos propios.

Diez meses de trabajo sobre el terreno

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel Del Puerto, ha destacado durante el acto la importancia de una entrega que llega tras diez meses de trabajo. "Es un acto que tiene mucha importancia y mucha relevancia porque se produce 10 meses después de estar trabajando para que los municipios que así nos lo han requerido puedan tener sus planes periurbanos o bien actualizados o creados por primera vez", ha señalado.

Hoy, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, durante el acto de entrega a los ayuntamientos. / Diputación de Badajoz

Del Puerto ha explicado que el acompañamiento provincial ha perseguido dos metas principales: por un lado, que los municipios estén adaptados a la normativa regional en materia de prevención. Por otro, que dispongan de una herramienta práctica para anticiparse a situaciones complicadas, especialmente ante la previsión de un verano con mayor carga vegetal tras las lluvias registradas en los últimos meses, un factor que puede incrementar el riesgo de incendios.

Encomienda de gestión sin coste municipal

La presidenta ha incidido en que la filosofía del proyecto se alinea con el papel de la diputación: asesorar, acompañar y reforzar a los ayuntamientos cuando la falta de recursos humanos o económicos impide impulsar determinadas obligaciones técnicas. "El objetivo principal es el de acompañar, el de asesorar, el de estar junto a los municipios para que puedan llevar a cabo todas aquellas gestiones que por incapacidad o bien de recursos económicos o humanos son imposibles", ha remarcado.

Según los datos aportados, de los 113 planes entregados, 73 han sido de nueva creación, mientras que el resto corresponde a revisiones o actualizaciones de documentos ya existentes. El trabajo ha incluido comprobaciones cartográficas, revisión de criterios administrativos, análisis del entorno y contraste de información en campo con responsables municipales.

Los municipios

Desde el ámbito local, la alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana Belén Valls, ha recordado que disponer de estos planes "es una obligación" para los ayuntamientos, más aún tras la dureza de episodios recientes. La regidora ha subrayado la dificultad de abordar el procedimiento de forma individual: "Nosotros no tenemos recursos técnicos para poder abordar estos planes como ayuntamiento. Entonces, que la diputación abriera esta posibilidad es muy positivo".

En su caso, ha explicado, el municipio ya contaba con plan, pero debía revisarse al tratarse de un documento que requiere actualización periódica. "Los planes hay que revisarlos cada 4 años. En mi situación, la diputación ha hecho una revisión". En otros municipios, sin embargo, se ha partido de cero para disponer por primera vez del documento.

Es el caso del alcalde de Torremayor, Manuel Estribio, que ha puesto el foco en la realidad de los municipios pequeños: con 1.020 habitantes, ha indicado que sin el respaldo provincial sería inviable asumir la redacción y tramitación técnica del plan, tanto por costes como por falta de personal especializado.

Prevención y respuesta

Con la entrega de los documentos, los ayuntamientos disponen ya de una base técnica para programar actuaciones, priorizar zonas de riesgo y coordinarse mejor ante un posible incendio. La diputación considera que la medida refuerza la planificación preventiva y mejora la capacidad de respuesta local, especialmente en un contexto en el que la evolución climática y la acumulación de vegetación pueden elevar la exposición al fuego.

La jornada de este lunes marca el cierre de la fase técnica de elaboración y actualización y abre un nuevo escenario para los municipios: convertir el documento en una guía operativa, mantenerlo vivo y aplicar las medidas de prevención que recoge, con la vista puesta en la seguridad de la ciudadanía y la protección del entorno.