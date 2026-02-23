Los alumnos y profesores del Conservatorio Juan Vázquez de Badajoz organizan un concierto a favor de Palestina

El Conservatorio Profesional de Música, Juan Vázquez, celebrará hoy, 23 de febrero en el Teatro López de Ayala de Badajoz el concierto ‘Música por Palestina’, una actuación con la que, alumnos y profesores, reunirán a las familias, a la comunidad educativa alrededor de un acto de solidaridad para el que han sumado horas de ensayo.

Como ya dio a conocer la Diputación de Badajoz, se trata de una «iniciativa benéfica, sensible y comprometida que ha nacido en el seno de lo que es el espíritu del centro, sus docentes y sus estudiantes». Los beneficios irán destinados a Unicef y Unrwa, dos de las agencias internacionales sin ánimo de lucro más involucradas con el pueblo palestino.

Una «lección de humanidad»

Los profesores Mar Pallarés, de Lenguaje Musical, y Rogelio Palomo, de guitarra, han puesto en marcha esta iniciativa junto al diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas. «La institución a la que represento no puede, sino mostrarse orgullosa, intentar impulsar la idea para que resulte todo un éxito de apoyo y agradecer, al claustro docente al completo, a todos los padres y madres y, por supuesto, a los y las jóvenes que lo están haciendo posible», explicó Cabezas durante su presentación en rueda de prensa.

El diputado destacó la importancia de «comprender la cultura de esta manera tan relevante y por poner vuestra sensibilidad a disposición de quienes más lo necesitan, sobre todo ante un apagón informativo». Y señaló que este evento da una «lección de humanidad y de ejemplo para la educación pública».

Un concierto especial

La diputación ya anunció hace unos meses un apoyo directo de 100.000 euros a estas organizaciones para paliar la hambruna infantil que se ha mantenido durante años en Gaza y que en 2025 «llegó a reportar datos muy duros». Al intento de aportar «otro granito de arena», cuando «millones de niños corren el riesgo de caer en el olvido». Se tiene previsto que al evento acuda el embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahed, tras mostrar su emoción personal por el origen de la iniciativa en particular.

En lo que respecta al estreno, los arreglos de las canciones populares del Levante oriental que se ofrecerán de forma inédita en Badajoz, los han realizado los propios alumnos de Composición. Según la diputación, «será un día de poesía en árabe, de piezas musicales de todas las especialidades y de testimonios gazatíes reales». En total, 100 menores y 20 profesores están implicados y esperan una respuesta positiva de los ciudadanos.

Las entradas no se han vendido de la manera habitual, sino que en la web del teatro se han reservado los asiento haciendo una aportación personal cada uno de los asistentes. Además, se ha puesto en marcha una fila cero para aquellos que no puedan acudir y quieran colaborar con esta causa.