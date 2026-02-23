Este martes
El artista pacense José Paulette presenta su segundo cuaderno de viaje en Fundación CB
Con el título 'Haber nacido de tinta negra'
El artista pacense José Paulette presenta este martes su segundo cuaderno de viaje, 'Haber nacido de tinta negra', en la sede de Fundación CB, que ha editado esta publicación.
El pasado año Paulette publicó 'Habitar la soledad', una reflexión sobre la soledad y la contemplación, combinando imágenes y texto, y ahora presenta este segundo cuaderno de inspiración que recoge acuarelas, collages y textos, en el que cada sombra dibujada guarda el rumor de un verso antiguo o la frase perdida de alguien desconocido.
Entre las páginas de esta obra la tinta fluye como un río que ha cruzado siglos: desde la voz de Homero, que cantó épicas batallas lejanas, hasta la respiración entrecortada de Franz Kafka, que murmura en su habitación de Praga.
Paulette no ilustra ni comenta: provoca encuentros. Sus ciento sesenta y seis obras gráficas no se limitan a acompañar los textos: los contradicen, los expanden, los sueñan de nuevo. Cada página es un umbral, una pregunta.
La presentación comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz