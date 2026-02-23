El artista pacense José Paulette presenta su segundo cuaderno de viaje en Fundación CB

El artista pacense José Paulette presenta este martes su segundo cuaderno de viaje, 'Haber nacido de tinta negra', en la sede de Fundación CB, que ha editado esta publicación.

El pasado año Paulette publicó 'Habitar la soledad', una reflexión sobre la soledad y la contemplación, combinando imágenes y texto, y ahora presenta este segundo cuaderno de inspiración que recoge acuarelas, collages y textos, en el que cada sombra dibujada guarda el rumor de un verso antiguo o la frase perdida de alguien desconocido.

Entre las páginas de esta obra la tinta fluye como un río que ha cruzado siglos: desde la voz de Homero, que cantó épicas batallas lejanas, hasta la respiración entrecortada de Franz Kafka, que murmura en su habitación de Praga.

Paulette no ilustra ni comenta: provoca encuentros. Sus ciento sesenta y seis obras gráficas no se limitan a acompañar los textos: los contradicen, los expanden, los sueñan de nuevo. Cada página es un umbral, una pregunta.‌

La presentación comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.