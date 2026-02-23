Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Suceso

Atropellan a un ciclista de 74 años en Badajoz

En concreto ha tenido lugar en el paso de peatones de la avenida Reina Sofía con Ricardo Carapeto y Ronda del Pilar

Avenida donde ha tenido lugar el atropello.

Avenida donde ha tenido lugar el atropello. / Rebeca Porras

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un ciclista ha sido atropellado este mediodía en Badajoz. En concreto, el suceso ha tenido lugar en el paso de peatones de la avenida Reina Sofía con Ricardo Carapeto y Ronda del Pilar.

Despiste

Según ha podido conocer este diario, la causa ha sido un despiste del ciclista, un varón de 74 años.

Noticias relacionadas

Los servicios de emergencia han atendido al ciclista en el momento.

Los servicios de emergencia han atendido al ciclista en el momento. / Rebeca Porras

Cabe destacar que los servicios de emergencia le están atendiendo en estos momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents