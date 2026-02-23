Suceso
Atropellan a un ciclista de 74 años en Badajoz
En concreto ha tenido lugar en el paso de peatones de la avenida Reina Sofía con Ricardo Carapeto y Ronda del Pilar
Un ciclista ha sido atropellado este mediodía en Badajoz. En concreto, el suceso ha tenido lugar en el paso de peatones de la avenida Reina Sofía con Ricardo Carapeto y Ronda del Pilar.
Despiste
Según ha podido conocer este diario, la causa ha sido un despiste del ciclista, un varón de 74 años.
Cabe destacar que los servicios de emergencia le están atendiendo en estos momentos.
