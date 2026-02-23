La Banda del Resucitado de Badajoz conmemorará sus 20 años con un gran espectáculo en el López de Ayala

La Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado de Badajoz celebrará sus 20 años el próximo 15 de marzo con un gran espectáculo en el teatro López de Ayala (12.00 horas).

Bajo el título 'Concierto XX Aniversario', la agrupación musical ha preparado un "viaje por la fe, la tradición y emoción" para recorrer la historia, las raíces y la evolución de la música cofrade a través de una propuesta que unirá narración, música en directo, canto y danza.

Así, según explica a través de un comunicado, el espectáculo estará estructurado como "un relato artístico", que evocará los veinte años de trayectoria de la banda, "destacando su papel como espacio de formación musical, crecimiento personal y compromiso con la tradición cofrade de Badajoz".

El programa recorrerá la religiosidad popular y el profundo sentido procesional que define a la música cofrade, entendida como expresión viva de la fe que camina por las calles. A partir de ahí, el espectáculo se adentrará en una de sus raíces más hondas: la influencia del flamenco, cuya fuerza y compás dialogarán con los sones de cornetas y tambores en una puesta en escena donde la danza será también protagonista.

Cartel del concierto extraordinario por el vigésimo aniversario. / LA CRÓNICA

La velada continuará explorando la dimensión más clásica y religiosa del repertorio, mostrando cómo la música cofrade bebe igualmente de la tradición culta y sacra, elevando el espíritu desde la armonía, la contemplación y la belleza sonora. En este recorrido cobrará especial relevancia la voz humana, capaz de transformar cada interpretación en una plegaria íntima y en emoción compartida.

El espectáculo evocará también los sonidos propios de la Semana Santa —el silencio sobrecogedor, el pulso del tambor, la atmósfera de recogimiento—, culminando con la fuerza expresiva de la saeta en directo, que se anuncia como "uno de los momentos más intensos".

El tramo final estará dedicado a los titulares de la Hermandad del Resucitado—el Cristo de la Caridad, el Cristo Resucitado y la Virgen de la Aurora—, en un bloque cargado "de solemnidad, simbolismo y devoción, que conectará directamente con la identidad espiritual de la banda".

Artistas invitados

El espectáculo contará con artistas invitados como el grupo Voces Corales, la cantante Nayara Madera, el pianista Juan Tinoco y la Escuela de Baile Puro Flamenco.

Además, participarán alumnos del colegio Sagrada Familia (las Josefinas), para simbolizar "la transmisión generacional" de la tradición y la fe.

La Banda de Cornetas y Tambores del Resucitado invita a toda la ciudadanía para sumarse a esta "cita histórica", que supone celebrar 20 años de historia compartida y "la consolidación de un proyecto cultural que durante dos décadas ha sido escuela de valores, cantera musical y espacio de convivencia intergeneracional en Badajoz", subraya.

Noticias relacionadas

Las entradas tienen un precio de 4 euros.