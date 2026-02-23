El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026

El Carnaval de Badajoz ha registrado este 2026 una afluencia de 750.000 personas. Una cifra que ya se había previsto según el concejal delegado de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, y que es similar al del pasado año.

Por otro lado, el museo del Carnaval ha recibido 871 visitantes con una destacada presencia nacional, pero también internacional, y que ha incluido visitas tanto de Portugal como de distintas partes de Europa y América, siendo el sábado y el domingo los dos días con más afluencia.

En cuanto a la ocupación hotelera, ha resaltado que los datos son "muy positivos". Los hoteles se han llenado durante todo el primer fin de semana, ampliándose las reservas en su mayoría hasta el lunes. Así como un incremento "bastante notable" en el segundo fin de semana donde se han podido ver a amantes de esta fiesta de otras regiones de España.

El concejal ha señalado este lunes en el balance del Carnaval 2026 que más allá de los datos, "la fiesta es la gente" y ha agradecido a todos aquellos que "la hacen grande", tanto los murgueros, las comparsas y los artefactos como quienes disfrazan a sus mascotas y salen a la calle, así como la implicación de los barrios de Badajoz. También ha recordado a los vecinos que "ha tenido que soportar el ruido" de estos días de fiesta.

"Este Carnaval se supera cada año y es un orgullo para todos nosotros hacer que siga creciendo, dándolo a conocer, no solamente al resto de España, sino también fuera de nuestra frontera, situado no solamente como uno de los mejores carnavales de España, sino del mundo", ha comentado Casablanca

Actividades del Carnaval

El Desfile Infantil dio el pistoletazo de salida con una participación "mucho mayor" que el resto de los años anteriores, hubo 49 comparsas infantiles. Tras ello, la Plaza de España registró, según el concejal, "un lleno absoluto" en el pregón del Carnaval, marcado desde el inicio que iba a ser "una edición histórica en cuanto a participación y en cuanto a asistencia de público en todas las actividades". Además de la plaza de España, pero también ha resaltado el resto de espacios como el paseo de San Francisco y todos los alrededores, que estaban "a rebosar de gente".

El Gran Desfile del domingo tuvo una cifra récord con más de 12.000 participantes entre los artefactos, los grupos de animación y las comparsas. "Este año, gracias a la agilidad con la que se ha organizado el desfile, hemos podido disfrutarlo en los horarios que teníamos previsto, pese a que había mucha más participación de grupos".

José Antonio Casablanca ha comentado que el pregón infantil del lunes protagonizado por cuatro niñas "dejó uno de los momentos más emotivos de esta fiesta" y además, se pudo dar voz a tres pregoneras con "ese sentimiento carnavalero que muestran desde bien pequeñas y que maravilló al público".

También, del entierro de la sardina de San Roque ha dicho que "volvió a demostrar su enorme tirón popular".

En cuanto a la Gran Gala de Carnaval celebrada el pasado fin de semana en la explanada del antiguo recinto ferial, acudieron 23.000 personas. Casablanca ha resaltado el evento como "todo un éxito". Además, el tiempo acompañó a lo largo de más de cinco horas y media, donde se entregaron 98 premios y distinciones con los que se reconoció el trabajo de los miles de carnavaleros que hacen posible esta fiesta.