Literatura
Encuentro con el poeta Roberto Moral esta tarde en Ámbito Cultural de Badajoz
Dentro de #LdeLírica, el espacio dedicado a la poesía
El poeta pacense Roberto Moral participa en un encuentro literario bajo el título ‘Cartografía de una voz poética’. El autor hará un recorrido por su obra poética en #LdeLírica, en el espacio de Ámbito Cultural de Badajoz dedicado a la poesía, que coordina el escritor extremeño Plácido Ramírez. El encuentro tendrá lugar hoy a las 19:00 horas.
El autor bordará los entresijos de un camino poético desarrollado a lo largo de dieciséis libros y una antología que reúne quince de ellos, explorando la evolución de la voz literaria, los procesos creativos y las decisiones formales que articulan la escritura poética y abren un espacio de reflexión sobre la construcción de una voz propia.
Roberto Moral
Roberto Moral (Badajoz, 1993) es poeta y escritor. Ya ha firmado dieciséis obras y una antología, su trabajo abarca la poesía y la prosa. Usa la exploración constante de la palabra como espacio crítico y simbólico. Ha incursionado también en el ámbito musical con la publicación de un álbum, ampliando su investigación creativa hacia otros lenguajes expresivos.
