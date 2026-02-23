Encuentro con el poeta Roberto Moral esta tarde en Ámbito Cultural de Badajoz

El poeta pacense Roberto Moral participa en un encuentro literario bajo el título ‘Cartografía de una voz poética’. El autor hará un recorrido por su obra poética en #LdeLírica, en el espacio de Ámbito Cultural de Badajoz dedicado a la poesía, que coordina el escritor extremeño Plácido Ramírez. El encuentro tendrá lugar hoy a las 19:00 horas.

El autor bordará los entresijos de un camino poético desarrollado a lo largo de dieciséis libros y una antología que reúne quince de ellos, explorando la evolución de la voz literaria, los procesos creativos y las decisiones formales que articulan la escritura poética y abren un espacio de reflexión sobre la construcción de una voz propia.

Roberto Moral

Roberto Moral (Badajoz, 1993) es poeta y escritor. Ya ha firmado dieciséis obras y una antología, su trabajo abarca la poesía y la prosa. Usa la exploración constante de la palabra como espacio crítico y simbólico. Ha incursionado también en el ámbito musical con la publicación de un álbum, ampliando su investigación creativa hacia otros lenguajes expresivos.

