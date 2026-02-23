El Gévora se diluye tras el descanso y cae en Puebla

El Gévora dejó escapar una oportunidad importante en su visita a Puebla de la Calzada. El conjunto verdinegro cayó por 3-2 ante la Puebla en un encuentro marcado por la irregularidad de los pedáneos, capaces de competir con solvencia antes del intermedio y superados tras el paso por vestuarios.

El choque arrancó cuesta arriba. En la primera llegada local, Coronado adelantó a la Puebla, obligando al Gévora a reaccionar. Y lo hizo con carácter. Apenas nueve minutos después, Josito firmó el empate con un brillante lanzamiento de falta directa, cuyo disparo, tras tocar en el larguero, se coló en la portería defendida por Sebas Gil.

El intercambio de golpes fue constante en la primera mitad. Abraham Pozo devolvió la ventaja a los locales, pero la respuesta verdinegra volvió a ser inmediata. En el minuto 31, Bachuri estableció el 2-2, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso tras un primer acto vibrante y equilibrado.

Sin embargo, el guion cambió tras la reanudación. El Gévora perdió solidez y presencia ofensiva, mientras la Puebla fue creciendo con el paso de los minutos. El tanto definitivo llegó en una acción a balón parado, cuando Julio Rodao cabeceó a la red el 3-2.

El golpe dejó sin reacción a los visitantes, incapaces de generar ocasiones claras en el tramo final.

Noticias relacionadas

Pese a la derrota, el Gévora continúa fuera de los puestos de descenso, aunque solo a un punto del Diocesano, que marca la zona roja. La próxima jornada traerá otro compromiso decisivo con la visita a Calamonte, rival directo en la lucha por la permanencia.