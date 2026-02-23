De un hobby al podio nacional: Ferri's Bistrot logra el segundo premio de la Champions Cheesecake

El restaurante de Badajoz Ferri's Bistrot ha conseguido entrar en el podio de las tartas de queso de toda España. El establecimiento liderado por Luca Ferri se ha alzado con el segundo premio en la reciente edición de la Champions Cheesecake celebrada en Madrid, un certamen nacional que reúne a algunos de los mejores especialistas en tartas de queso.

Su propuesta, con el nombre 'Mandarina Imperial', es una tarta que combina queso crema, mascarpone, mantequilla, azúcar, almidón de maíz, huevo, zumo de mandarina, galleta y gelatina de mandarina.

De la cocina de casa a referente nacional

Lo más sorprendente de este galardón es la rapidez con la que el proyecto ha escalado. Hace poco más de un año, Luca elaboraba estas tartas en su casa para sus amigos. "Empecé por hobby. Me gustaba, a la gente le encantaba y decidí meterlas como postre en el restaurante", explica.

Lo que empezó como un complemento en carta pronto se expandió al formato de venta por encargo y estableciendo un punto de venta físico en el Centro Comercial El Faro. Tras un exitoso paso por eventos regionales, donde también obtuvieron un segundo puesto en Don Benito, el salto a la escena nacional en Madrid ha hecho que Ferri's Bistrot se consagre de forma definitiva.

Locura en la capital

El evento celebrado entre el 5 y 8 de febrero en el Recinto Ferial de Las Rozas aglutinó a más de 35.000 personas. La magnitud del acontecimiento en Madrid superó todas las expectativas, tanto de la organización como de los propios participantes. "Madrid ha sido una auténtica locura", confiesa Ferri.

"Vendimos más de 2.500 tartas en cuatro días. Había colas de hasta cuatro horas para entrar y mucha gente se quedó sin poder probarla porque se agotaron" añade.

Entre los 14 aspirantes de todo el país, la propuesta de Ferri’s Bistrot consiguió el reconocimiento como segunda mejor tarta de queso de España.

Mirando hacia delante

Para el propietario, este logro es un reconocimiento a su trabajo y esfuerzo: "Al final te llena de orgullo. Son muchas horas, mucho sacrificio y tiempo invertido. Pasar de hacer tartas en casa a ganar un premio nacional es muy gratificante".

El galardón obtenido en la Champions Cheesecake ha abierto más de una puerta a la empresa pacense para participar en eventos de todo el país. En los próximos meses, la marca llevará sus tartas a Cáceres, Leganés, Toledo y regresará a Madrid.