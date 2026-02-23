Incendio esta madrugada en la urbanización Huerta Rosales en Badajoz

Un incendio se ha registrado en la madrugada de este lunes, sobre las 01.30 horas, en la urbanización Huerta Rosales de Badajoz.

Según señalan los bomberos de Badajoz, el fuego se originó en una caja de un camión, con contenedor frigorífico y basura en su interior.

Efectivos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que intervinieron con dos camiones y el coche de mando. Para sofocar las llamas fue necesario emplear alrededor de 1.000 litros de agua.

La actuación permitió extinguir el incendio sin que hubiera que lamentar heridos.

Por el momento se desconocen las causas del fuego.