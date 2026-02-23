Actualidad informativa
Suceso
Incendio esta madrugada en la urbanización Huerta Rosales en Badajoz
La actuación de los bomberos permitió extinguir el incendio sin que hubiera que lamentar heridos
Badajoz
Un incendio se ha registrado en la madrugada de este lunes, sobre las 01.30 horas, en la urbanización Huerta Rosales de Badajoz.
Según señalan los bomberos de Badajoz, el fuego se originó en una caja de un camión, con contenedor frigorífico y basura en su interior.
Efectivos
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que intervinieron con dos camiones y el coche de mando. Para sofocar las llamas fue necesario emplear alrededor de 1.000 litros de agua.
La actuación permitió extinguir el incendio sin que hubiera que lamentar heridos.
Por el momento se desconocen las causas del fuego.
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz