Presentación literaria
Lorenzo Blanco presenta el libro ‘El Graduado’ basado la revista mensual del instituto Zurbarán de Badajoz de los años setenta
Contará con la presencia de dos de los directores de esa publicación estudiantil
La sede de la Fundación CB será el escenario en el que se presentará el libro ‘El Graduado’ de Lorenzo Blanco. Se trata de un facsímil de la revista con el mismo nombre. Esta era un mensuario que se editaba en el instituto Zurbarán de Badajoz.
En los años 1971 y 1972, los estudiantes de último curso de bachillerato del mencionado centro educativo pacense editaban esta revista.
Objetivo: satisfacer inquietudes intelectuales
Su único objetivo era «satisfacer las inquietudes intelectuales o culturales» de los propios estudiantes y de la misma forma «proyectarlas a los demás» a través de ese soporte escrito. Lorenzo J. Blanco, compilador de la revista, será quien presente el libro junto con Manuel Soriano Navarro y Francisco Vaz Leal, directores de la revista.
El encuentro tendrá lugar en la sede de Fundación CB en la calle Montesinos 22 a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.
