Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
Ocho han sido evacuados a hospitales. El origen del fuego podría estar en un cortocircuito en una sala común de la quinta planta
Francisco La Moneda, nuevo presidente de Fundación CB: "El reto es ser capaz de mantener intacto el legado de mi antecesor"
La institución inicia así una nueva etapa con el objetivo de continuar impulsando la programación cultural y dinamizando el Casco Antiguo de Badajoz
Valdepasillas se consolida como culmen al Carnaval de Badajoz
Más de 7.500 despiden esta Fiesta de Interés Turístico Internacional en las calles de esta barriada pacense
El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
La formación insta al consistorio de la capital pacense a prestar "más atención" a la misma y adoptar medidas para fijar población
Los alumnos y profesores del Conservatorio Juan Vázquez de Badajoz organizan un concierto a favor de Palestina
Se celebrará hoy, 23 de febrero en el Teatro López de Ayala
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz