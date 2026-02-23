Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Video | Incendio en la residencia de mayores de La Granadilla, en Badajoz

Video | Incendio en la residencia de mayores de La Granadilla, en Badajoz

Jota Granado

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos

Ocho han sido evacuados a hospitales. El origen del fuego podría estar en un cortocircuito en una sala común de la quinta planta

Francisco La Moneda, nuevo presidente de Fundación CB: "El reto es ser capaz de mantener intacto el legado de mi antecesor"

La institución inicia así una nueva etapa con el objetivo de continuar impulsando la programación cultural y dinamizando el Casco Antiguo de Badajoz

Valdepasillas se consolida como culmen al Carnaval de Badajoz

Más de 7.500 despiden esta Fiesta de Interés Turístico Internacional en las calles de esta barriada pacense

El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba

La formación insta al consistorio de la capital pacense a prestar "más atención" a la misma y adoptar medidas para fijar población

Noticias relacionadas

Los alumnos y profesores del Conservatorio Juan Vázquez de Badajoz organizan un concierto a favor de Palestina

Se celebrará hoy, 23 de febrero en el Teatro López de Ayala

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents