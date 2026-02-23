Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Ocho han sido evacuados a hospitales. El origen del fuego podría estar en un cortocircuito en una sala común de la quinta planta

La institución inicia así una nueva etapa con el objetivo de continuar impulsando la programación cultural y dinamizando el Casco Antiguo de Badajoz

Más de 7.500 despiden esta Fiesta de Interés Turístico Internacional en las calles de esta barriada pacense

La formación insta al consistorio de la capital pacense a prestar "más atención" a la misma y adoptar medidas para fijar población

Noticias relacionadas

Se celebrará hoy, 23 de febrero en el Teatro López de Ayala