Una oficina en Badajoz unifica el asesoramiento a empresas e inversores

Desde la semana pasada funciona en el edificio del teatro López de Ayala, con entrada por el paseo de San Francisco, la Oficina del Emprendedor y del Inversor de Badajoz, que se ha inaugurado este lunes oficialmente. Esta oficina unifica en un solo espacio el asesoramiento y tramitaciones para emprender, crecer o invertir, para intentar impulsar la creación de empresas, la consolidación de las que ya existen, para atraer inversión a Badajoz y generar empleo. En esta oficina se prestan servicios de apoyo a la creación de planes de empresa, financiación, subvenciones, así como acompañamiento en innovación, internacionalización, mejora de la comercialización, acciones formativas y la búsqueda de sinergias entre empresas.

Así ha descrito el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, los fines con los que nace esta oficina, mediante convenio del Ayuntamiento de Badajoz (que aporta las instalaciones y el agente de desarrollo local), su consejería (con el soporte técnico del PAE- Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz, que tiene su sede en el Parque Científico y Tecnológico y cuyos trabajadores estarán en esta oficina martes y jueves ) y el Instituto de Consumo de Extremadura (que depende de la Consejería de Salud y prestará asesoramiento preventivo en materia de consumo y de comercio electrónico).

El acto de inauguración ha tenido lugar en el cafetín del López de Ayala. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Santamaría ha querido destacar el trabajo que desarrollan los siete PAE que funcionan en la región. Se han creado dos nuevos, en Los Santos de Maimona y Navalmoral y son los técnicos los que van a las empresas. Según el consejero, en la oficina ahora en marcha en Badajoz se pondrá el foco en tres colectivos: los jóvenes, las mujeres y los desempleados, que pueden encontrar en el autoempleo una salida profesional.

Por su parte, el concejal de Economía, Javier Gijón, definió la Oficina del Emprendedor y del Inversor como «un punto de encuentro para todos los emprendedores, empresarios e inversores que quieran tener información y el acompañamiento y ayuda de las instituciones públicas» y destacó que se trata de un lugar «abierto» para que otros agentes que tengan que ver con el sector empresarial puedan unirse.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mencionado que existía cierta dispersión de recursos a disposición de empresarios y emprendedores, porque hay competencias compartidas entre distintas administraciones. Con esta oficina se están aunando esfuerzos y centralizando para mejorar la eficiencia y coordinación de todos los programas y maximizar los resultados.