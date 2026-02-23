La periodista Pilar Bonet habla en Badajoz sobre 'La guerra de Rusia en Ucrania'

La periodista Pilar Bonet Cardona, corresponsal en la Unión Soviética y en los países postsoviéticos durante 34 años, ofrece este martes una conferencia en el Hospital Centro Vivo de Badajoz para hablar de 'La guerra de Rusia en Ucrania: los orígenes', coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión.

El 24 de febrero de 2022, la guerra que Vladímir Putin había comenzado ya en 2014 con la anexión de la península de Crimea y el apoyo económico, político y militar a los separatistas de Ucrania oriental, entró en su fase más virulenta y cruel. Millones de refugiados, centenares de miles de muertos, ciudades arrasadas y desastres ecológicos son hasta ahora el balance de una contienda guiada por una arcaica causa imperial, cuyos orígenes analizará Pilar Bonet en esta conferencia basada en su experiencia personal recogida en parte en su libro 'Náufragos del Imperio' (Galaxia Gutenberg 2023).

Pilar Bonet es periodista y entre 1984 y 2021 fue corresponsal de El País, primero en la Unión Soviética y después en la Federación Rusa, Ucrania y países postsoviéticos (con un intervalo como corresponsal en Alemania, de 1997 a 2000).

Ha viajado extensamente por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y todos los países de la Asia Central postsoviética y está especialmente interesada en los problemas no resueltos de ese entorno.

La conferenciante fue investigadora en el Instituto Kennan (1991-1992) y más tarde en el Woodrow Wilson Center de Washington. Ha escrito varios libros sobre temas rusos y entre las distinciones obtenidas por su trabajo está el premio Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos en 2022. Es licenciada en Filología y Literatura española por la Universidad Central de Barcelona (1976) y en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (1978).

La conferencia, organizada por la sección de Actualidad y debate del Ateneo de Badajoz, comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.