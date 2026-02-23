UGT denuncia que "no funcionaba el sistema antiincendio" de la residencia de La Granadilla de Badajoz y exige más plantilla y mantenimiento

El incendio declarado este domingo a las 19.00 horas en la quinta planta de la residencia La Granadilla de Badajoz, que obligó a evacuar a usuarios de las plantas cuarta, quinta y sexta, ha reabierto el debate sobre la seguridad en el centro. Mientras la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, aseguró que "los detectores de humo de la planta afectada habrían sonado durante el incendio”, desde UGT Servicios Públicos sostienen lo contrario.

María Jesús Bueno, responsable de Salud Laboral en el sindicato, es tajante: "Tenemos conocimiento por parte de trabajadores de que no funcionaban". Insiste en que "no se detectó el conato de incendio en un primer momento, no sonó la alarma y no funcionaba el sistema de megafonía". A su juicio, lo ocurrido evidencia "una falta de mantenimiento evidente" en un centro "muy antiguo y donde no se invierte lo suficiente".

Personal insuficiente

UGT lleva tiempo denunciando "la falta de personal en general en todos los centros residenciales y en La Granadilla en particular". Según Bueno, esa carencia "ha podido influir directamente en la situación y en el desenlace de lo que ocurrió". Los trabajadores, afirma, "se han visto desbordados en una situación totalmente de emergencia". Aunque algunos sabían cómo actuar, "otros muchos no", lo que, en su opinión, demuestra que "hay que insistir en la formación y en que todos sepan exactamente qué hacer".

Asimismo, desde este sindicato informan que la plantilla que se encontraba en el momento del incendio trabajando era muy escasa. 13 trabajadores para 113 residentes que viven en la actualidad en este centro. "Cuatro camareros, ocho auxiliares y un ordenanza", ese era el personal que se enfrentó a una emergencia de importancia, según explican. Como han relatado en la mañana de este lunes miembros de este sindicato, para fortuna de todos el incidente se produjo a una hora en la que todavía familiares de visita y otros muchos usuarios no habían regresado aún al centro.

Los bomberos acceden en la residencia La Granadilla de Badajoz este lunes. / Santi García

Además, el fuego se produjo en la quinta planta en la que se encuentran las personas con mayor autonomía de todos los internos. Y se preguntan qué hubiera ocurrido si se hubiera originado en alguna de las plantas en las que los mayores están encamados.

Las consecuencias invisibles

María Jesús Bueno subraya que, aunque no haya habido víctimas graves, "claro que ha habido consecuencias". Advierte de "un daño psicológico que aparentemente no se ve", pero que está ahí: "Nos relatan situaciones de ansiedad, angustia, palpitaciones… eso es un daño a la salud". Y añade: "No podemos decir que no ha pasado nada; podía haber sido mucho más grave, pero sí ha pasado".

En materia de infraestructuras, denuncia que se trabaja "con enchufes rodeados de humedad, con techos que casi se están desplomando". Para UGT, la clave está en invertir: "Hay que poner los medios, invertir en mantenimiento, en sistemas de autoprotección y en sistemas de alarma que garanticen que trabajadores y residentes están seguros".

Estado de una de las zonas de la quinta planta de la residencia La Granadilla en Badajoz. / La Crónica

El sindicato reclama además un refuerzo urgente de la plantilla. "Necesitamos más personal en general, reforzar fines de semana y noches", señala Bueno. De entrada, han solicitado "cuatro camareros o camareras limpiadoras, ocho auxiliares y una ordenanza", aunque admite que "la necesidad real es variable y debe regularse también el sistema de adaptaciones de puestos de trabajo".

Pese a las críticas, la representante sindical agradece la actuación del personal: "Fueron los trabajadores y trabajadoras quienes solventaron la situación lo mejor que pudieron". Pero lanza un mensaje claro a la administración: "Cuando decimos que no podemos trabajar en estas condiciones, lo decimos por algo. Que se tome en serio en qué condiciones estamos trabajando y que no vuelva a pasar nunca más algo como lo que ha ocurrido en La Granadilla de Badajoz".