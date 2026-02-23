Un varón continúa en la UCI a causa del incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz

Un varón permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el incendio en la residencia La Granadilla de Badajoz originado en la tarde del domingo en una zona común en la quinta planta del centro.

Según indica el gabinete de prensa de la consejería de Salud y Servicios Sociales, de las "ocho personas trasladadas a centros hospitalarios, cinco usuarias han recibido el alta en el Hospital Perpetuo Socorro" de la capital pacense "en la noche de ayer" y "ya se encuentran en sus domicilios junto a sus familiares. Por su parte, el varón más afectado, el que continúa en la UCI, "evoluciona favorablemente con pronóstico menos grave" y "pendiente de evaluación en las próximas horas".

Investigación

Desde Salud indican que "la investigación continúa abierta y, por el momento, no se dispone de información concluyente sobre el origen del incendio". Así, señalan que informarán conforme avancen las pesquisas.

Salud informa que finalmente no fue preciso realizar ningún traslado de "usuarios a otros centros externos" como se barajó a lo largo de la noche. No fue necesario porque pudieron "ser reubicados dentro de la propia residencia o alojados temporalmente con sus familiares".

En el centro residencial la Policía Nacional y los bomberos han inspeccionado durante varias horas el estado de las distintas estancias afectadas por el siniestro.

Estado en el que ha quedado la sala en la que se originó el incendio en la quinta planta de la residencia de La Granadilla. / La Crónica

Las primeras intenciones de la consejería eran que hoy mismo pudieran volver a sus habitaciones, pero tras la segunda evaluación ha determinado que los daños provocados por el humo impiden que se cumpla lo previsto inicialmente. Por este motivo, "han recomendado mantener la reubicación temporal de los residentes hasta garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad".

Trabajando en la recuperación

El servicio de mantenimiento y de limpieza ya están trabajando desde esta mañana en la retirada de escombros y elementos afectados por el incendio. Además, se unirán a ellos una empresa especializada en descontaminación de hollín. Así, se ha podido ver cómo sacaban varias puertas rotas a consecuencia de la actuación de los bomberos. Encontraron muchas puertas cerradas con llaves y ante la duda de saber si había o no usuarios dentro las reventaron para comprobarlo.

Desde la "gerencia se ha comenzado a informar a los familiares de los 32 usuarios afectados de la nueva situación".

Los "detectores sonaron"

El servicio de mantenimiento ha confirmado, según el comunicado de la consejería, que los "detectores de la planta afectada sonaron en el momento del incendio". Y anuncian que "tras el suceso se renovarán y reforzarán los detectores afectados".

Además, señalan que "cuando en el 2022 la obra quiebra", se refieren a las obras de adecuación y rehabilitación de la residencia, "se ven afectados los sistemas contra incendios". Así, afirman que desde que cambió el gobierno se ha priorizado "la puesta en marcha de un proyecto específico para reparar los sistemas más críticos".

Cabe destacar que hace unos días, el jueves 19 de febrero, se firmó el inicio de las obras que tratarán de mejorar los problemas de climatización, aislamiento, prevención de incendios y grupo electrógeno por un importe que supera los 1.200.000 euros.