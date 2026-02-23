El Vítaly La Mar arrolla al Huelva Comercio y refuerza su liderato

El Vítaly La Mar BCB firmó en Huelva una victoria de autoridad al imponerse por 52-73 al Huelva Comercio Viridis, en un encuentro que dejó prácticamente sentenciado antes del descanso. El conjunto pacense confirmó su excelente momento de forma y consolidó su condición de líder en solitario.

El choque arrancó con cierta igualdad, pero pronto el cuadro dirigido por Pablo Cuevas comenzó a imponer su ritmo. El dominio en la pintura y el acierto exterior marcaron las primeras diferencias, con Sharif Idrís liderando el apartado ofensivo y bien secundado por Adri Méndez y Mejía. El primer cuarto concluyó con ventaja visitante (13-20).

El segundo periodo fue decisivo. La intensidad defensiva del Vítaly La Mar desactivó cualquier intento de reacción local y el acierto desde el perímetro amplió la brecha. Un parcial contundente disparó el marcador hasta el 26-54 al descanso, reflejando la clara superioridad pacense.

Tras la reanudación, el Huelva trató de mejorar su imagen, pero la renta era demasiado amplia. El líder supo gestionar el ritmo del partido y controlar las posesiones sin sobresaltos, permitiéndose incluso repartir minutos en el tramo final.

En el apartado individual, Sharif Idrís volvió a sobresalir con 20 puntos, 16 rebotes y 29 de valoración, siendo determinante en ambos lados de la pista.

Con este triunfo, el Vítaly La Mar alcanza las once victorias consecutivas y ya suma dieciséis en la temporada. Su próximo compromiso será el sábado en La Granadilla, donde recibirá al Ática Sevilla CB Coria.