Baloncesto | Tercera FEB
El Vítaly La Mar arrolla al Huelva Comercio y refuerza su liderato
Un segundo cuarto demoledor encarriló la decimosexta victoria del curso para los pacenses, que suman ya once triunfos consecutivos
Redacción
El Vítaly La Mar BCB firmó en Huelva una victoria de autoridad al imponerse por 52-73 al Huelva Comercio Viridis, en un encuentro que dejó prácticamente sentenciado antes del descanso. El conjunto pacense confirmó su excelente momento de forma y consolidó su condición de líder en solitario.
El choque arrancó con cierta igualdad, pero pronto el cuadro dirigido por Pablo Cuevas comenzó a imponer su ritmo. El dominio en la pintura y el acierto exterior marcaron las primeras diferencias, con Sharif Idrís liderando el apartado ofensivo y bien secundado por Adri Méndez y Mejía. El primer cuarto concluyó con ventaja visitante (13-20).
El segundo periodo fue decisivo. La intensidad defensiva del Vítaly La Mar desactivó cualquier intento de reacción local y el acierto desde el perímetro amplió la brecha. Un parcial contundente disparó el marcador hasta el 26-54 al descanso, reflejando la clara superioridad pacense.
Tras la reanudación, el Huelva trató de mejorar su imagen, pero la renta era demasiado amplia. El líder supo gestionar el ritmo del partido y controlar las posesiones sin sobresaltos, permitiéndose incluso repartir minutos en el tramo final.
En el apartado individual, Sharif Idrís volvió a sobresalir con 20 puntos, 16 rebotes y 29 de valoración, siendo determinante en ambos lados de la pista.
Con este triunfo, el Vítaly La Mar alcanza las once victorias consecutivas y ya suma dieciséis en la temporada. Su próximo compromiso será el sábado en La Granadilla, donde recibirá al Ática Sevilla CB Coria.
