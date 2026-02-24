Los alumnos del conservatorio ‘Juan Vázquez’ de Badajoz protagonizan el concierto solidario por Palestina

El concierto solidario 'Música por Palestina', celebrado por El Conservatorio Profesional de Música de Badajoz Juan Vázquez, logró llenar más de 700 butacas anoche en el Teatro López de Ayala.

El escenario acogió a alumnos del conservatorio desde los siete años, e incluyó testimonios reales de menores que han sufrido la ocupación, narrados por voces de jóvenes de la provincia de su misma edad. Asimismo, el espectáculo incluyó una poesía en árabe en directo.

Representación palestina

El embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahed, se trasladó desde Madrid a la capital pacense para agradecer la respuesta del Conservatorio a “un genocidio ahora sin cobertura”. El embajador, que llegó acompañado del diputado Ricardo Cabezas, invitó al público a no perder la humanidad, al tiempo que reconoció y valoró que “la revolución también puede ser un gesto tan importante como esta cita, llena de valores humanos como justicia, paz, futuro y vida”.

El embajador palestino, Husni Abdelwahed, junto con algunos representantes de la Diputación / Diputación de Badajoz

Por su parte, Cabezas definió la noche como "una para no olvidar" y puso en valor la iniciativa de los profesores del Conservatorio de la Diputación de Badajoz: “Estamos demostrando que todas las familias de esta tierra vivimos y sentimos el sufrimiento palestino. Gracias por responder a la llamada del claustro del Juan Vázquez”, afirmó.

Asimismo, Los profesores Mar Pallarés y Rogelio Palomo, profesores de lenguaje musical y de guitarra respectivamente, impulsores del evento y responsables del programa, hicieron hincapié en el compromiso de cada padre y madre, pero sobre todo de los alumnos y alumnas de todos los cursos que "cumplieron su compromiso mediante un esfuerzo personal" que ha implicado más horas de ensayo voluntario.

Pallarés dio las gracias por "cada arreglo, por los meses de reflexión, por el acuerdo colectivo y por la dedicación final". Alegó que "educar también consiste formar a personas con conciencia social".

Los alumnos del ‘Juan Vázquez', protagonistas de la actuación / Diputación de Badajoz

Asistentes al concierto

Al concierto, en el que fueron protagonistas casi todas las especialidades musicales del Conservatorio y se presentó una canción inédita compuesta por Mar Pallarés, asistieron también el diputado Saturnino Alcázar, el director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Manuel Candalija, el imán de la Mezquita del Gurugú, Adel Najjar, la directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, el director del Conservatorio Superior, Jesús Valero, el coordinador de ambos y director de la Oficina de Artes Escénicas, Miguel Calderón. Además, como representantes de las asociaciones benéficas asistieron María José González, de la delegación de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Extremadura; y Evaristo Ramos, secretario del Comité de UNICEF.

Un acto solidario que pretendió demostrar que la música, además de una expresión artística, también es un medio de entendimiento.