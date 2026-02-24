Certamen cultural
Arranca el Premio Arturo Barea 2026: publicada la convocatoria
El plazo para presentar trabajos será del 25 de febrero al 25 de septiembre
Regresa el certamen cultural que reconoce y financia la labor de investigación que se lleva a cabo en la región extremeña o que se refiere a Extremadura. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz ha publicado hoy la convocatoria del Premio ‘Arturo Barea’ de Investigación Cultural para 2026, con el periodo de presentación de trabajos abierto hasta el día 25 de septiembre.
Como ya es conocido, se trata de un proyecto referente que busca premiar el esfuerzo investigador de los participantes y apoyar la investigación cultural, gracias al cual títulos como ‘La dictadura de Primo de Rivera en La Serena y en la provincia de Badajoz’, ‘Las redes de la ficción. Cuentos de Extremadura y el mundo’ o, más recientemente, ‘El proceso de aculturación de Olivenza durante el siglo XIX’, han sido publicados y valorados económicamente.
Por tanto, el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional vuelve a propiciar una elección que se acuerda mediante un proceso de concurrencia competitiva, con criterios establecidos por igual para todos los participantes, sobre el que tienen la responsabilidad de decidir los profesores e investigadores que forman el jurado.
Cabe destacar que el Premio está dotado con 8.000 euros y que las propuestas podrán presentarse, en las condiciones explicitadas, es decir, en soporte papel (un ejemplar) y en soporte informático dentro de un sobre. Los originales han de tener una extensión mínima de 150 folios y máxima de 500 folios y podrán versar sobre cualquier aspecto conformador de la contemporaneidad española, si bien deberán significarse por su aportación al conocimiento de las formas y expresiones culturales relevantes en la sociedad.
