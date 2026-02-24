Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros

El primer concurso quedó desierto y se ha incrementado el presupuesto en más de un millón de euros

Tramo entre Puerta de Palmas y la rotonda de los Tres Poetas donde se construirá el nuevo aparcamiento subterráneo.

Tramo entre Puerta de Palmas y la rotonda de los Tres Poetas donde se construirá el nuevo aparcamiento subterráneo. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Segundo intento para construir un aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas. Después de que la primera licitación quedara desierta, el Ayuntamiento de Badajoz ha vuelto a sacar a concurso las obras para el parking disuasorio proyectado en la avenida Circunvalación Reina Sofía.

Como ninguna empresa presentó oferta en el primer concurso, con un presupuesto base de 4.123.486 euros, el ayuntamiento decidió incrementar la cuantía hasta los 5.215.944, 94 euros por los que acaba de licitarse. No había dudas de que los motivos por los que el contrato no había suscitado interés eran "económicos". El equipo de gobierno tenía capacidad para asumir un aumento de la inversión a través de una modificación presupuestaria, que se aprobó en pleno el pasado mes de octubre.

El proyecto se mantiene como estaba previsto y también el plazo de ejecución es el mismo: 14 meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 23 de marzo como fecha límite.

El contrato del estacionamiento subterráneo incluye su construcción y la urbanización de la superficie exterior.

La construcción de este parking subterráneo junto a Puerta Palmas tiene como objetivo dotar a esta zona de la ciudad de más plazas de estacionamiento, para evitar que los conductores accedan al centro y al Casco Antiguo a buscarlas. Por ello, se denomina aparcamiento disuasorio. Es una de las medidas a implantar para cumplir con las Zonas de Bajas Emisiones (ZEB).

La idea es que este aparcamiento sea gestionado de manera directa por el ayuntamiento, como el de Santa María, ubicado junto al Museo de la Ciudad Luis de Morales.

170 plazas

El nuevo aparcamiento subterráneo dispondrá de 5.000 metros cuadrados aproximados en una sola planta, con una longitud de casi 300 metros, 15 de anchura y 2,35 metros de altura debajo de la calzada, con entrada desde Puerta Palmas y salida hacia la rotonda de los Tres Poetas. En el interior será como un pasillo con 5 metros de aparcamiento a la derecha, otros tantos a la izquierda y un vial de 5 metros en el medio. La particularidad de este proyecto es que, para agilizar la obra, se emplearán estructuras prefabricadas.

El parking dispondrá de 170 plazas (6 para vehículos eléctricos, como establece la normativa). Son menos de las inicialmente previstas, porque se separa de Puerta Palmas para evitar posibles restos arqueológicos. Junto a la muralla se dejarán abiertos unos 270 metros y una rampa cubierta.

TEMAS

El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros

