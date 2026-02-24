El catedrático José Antonio Expósito debate sobre la enseñanza en Badajoz: "Debemos transformar los espacios educativos"

Fundación CB y la Fundación Juan Uña celebran este miércoles un encuentro con Jose Antonio Expósito, catedrático en Literatura y doctor en Filología Hispánica, en el que debatirán sobre la educación. En la tertulia, 'Metodologías y activas e institución libre de enseñanza', se pondrá el foco en la enseñanza, los métodos educativos más adecuados y se conocerá el libro de Expósito 'La rebelión de las Musas'.

Una hazaña educativa

José Antonio Expósito fue profesor, jefe de estudios y director del instituto Las Musas, en San Blas (Madrid). En 10 años en el puesto revolucionó las instalaciones, el método de enseñanza y la forma de relacionarse con los alumnos.

En este libro, el madrileño narra cómo el centro se transformó, dice, en "un referente educativo nacional" en menos de una década. "Hemos estado durante 12 años impulsando innovación, ciencia y programas creativos en el instituto", explica el catedrático a preguntas de este medio. Todos esos procesos de cambio se plasman en el libro: "Queríamos recogerlos para que sirviese de inspiración a otras escuelas".

Otra de las revoluciones en la enseñanza que implantó este profesor en Las Musas fue impulsar los mentores, una "institución" educativa nueva, para que los alumnos no tuvieran que repitir curso: "Los alumnos afrontaban sus carencias con la supervisión de un mentor escogido del claustro de profesores, que le tutorizaba durante todo el curso".

Transformar las aulas

Además, durante el mandato de Expósito, las paredes de las aulas de este instituto de San Blas fueron sustituidas por cristaleras, con el objetivo de "transformar los espacios educativos". El autor y profesor considera que esto es clave, que los alumnos deben notar que los institutos evolucionan al igual que el resto de instalaciones.

En 2022, el centro Las Musas fue reconocido como Escuela Referente de UNICEF y Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Asimismo, Expósito pone en valor el desempeño de sus alumnos en la selectividad durante estos años, subrayando que de los 1200 alumnos que se presentaron durante su década como director, tan solo uno suspendió.

Claves del encuentro

En este diálogo con el autor, las fundaciones pretenden poner a debate la institución educativa. Expósito espera que durante la charla "se discutan experiencias como la nuestra, se debata acerca de las leyes educativas y de la calidad de las escuelas".

La charla tendrá lugar este miércoles en la sede de Fundación CB, en el edificio Montesinos 22, a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Un encuentro que pretende demostrar que otro sistema educativo y otro modelo de enseñanza, que estimule y motive al alumnado, es posible.