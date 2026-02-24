CCOO Extremadura denuncia "fallos muy graves" tras el incendio en la Residencia La Granadilla de Badajoz

El incendio registrado en la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz ha destapado una cadena de deficiencias estructurales y organizativas que, según CCOO Extremadura, no pueden entenderse como un episodio aislado. El sindicato ha emitido un comunicado en el que alerta de "fallos muy graves en materia de prevención, mantenimiento y gestión" y reclama medidas urgentes a la Administración.

Desde CCOO aseguran que lo sucedido ha puesto en evidencia problemas que "llevaban tiempo siendo advertidos". Entre las cuestiones más preocupantes figura la seguridad contra incendios. El sindicato señala que "se constató la inoperatividad del sistema de alarma contra incendios y la falta de funcionamiento de la detección automática de humos", un hecho que califican de especialmente grave en un centro que atiende a personas mayores y dependientes, donde la rapidez de actuación resulta determinante.

Alertan del "estado deficiente" de las infraestructuras

A esta situación se suma, según el comunicado emitido por el sidicato, "el estado deficiente de la instalación eléctrica, con una infraestructura obsoleta y situaciones de riesgo evidentes: sobrecarga de alargaderas, cableado sin protección, enchufes deteriorados y cables expuestos". Para la organización sindical, estas carencias reflejan "una falta de inversión y mantenimiento preventivo incompatible con un servicio público de calidad".

Estado en el que quedó la sala común tras el incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz / La Crónica

CCOO también alerta del mal funcionamiento del grupo electrógeno, que "en ocasiones anteriores ha dejado al centro sin suministros básicos", así como del deterioro general del edificio. "El edificio presenta además humedades, filtraciones, problemas de desagüe y elementos estructurales en mal estado, lo que incrementa los riesgos para residentes y trabajadores", recoge el texto.

Falta de personal "especialmente grave"

Uno de los puntos más sensibles del comunicado se centra en la falta de personal. El sindicato considera "especialmente grave" la insuficiencia de plantilla, sobre todo en el turno de noche. "Las ratios actuales resultan claramente insuficientes para atender con garantías a alrededor de 120 personas residentes, muchas con altos niveles de dependencia", advierte CCOO, que subraya que esta situación compromete tanto la calidad asistencial diaria como la capacidad de respuesta ante emergencias.

El impacto emocional tras el incendio en la residencia de La Granadilla también ha sido significativo. Según el sindicato, lo ocurrido ha generado "un importante impacto emocional tanto en trabajadores y trabajadoras como en residentes, que han visto cuestionada su sensación de seguridad". Incluso, añaden, "algunos residentes han optado por marcharse con sus familias por el miedo generado tras esta situación".

Exigencias a la Junta

Ante este escenario, CCOO ha registrado formalmente ante la Administración una batería de exigencias. Entre ellas, la "apertura de una investigación independiente, rigurosa y transparente para depurar responsabilidades"; la revisión inmediata del sistema de alarma y detección de incendios o la instalación de uno nuevo "homologado y plenamente operativo"; la revisión integral y urgente de la instalación eléctrica; la reparación o sustitución del grupo electrógeno; y la puesta en marcha de un plan integral de rehabilitación del edificio.

Asimismo, el sindicato reclama el "refuerzo inmediato y estructural de la plantilla, especialmente en horario nocturno, con ratios acordes al grado de dependencia de las personas residentes".

En su comunicado, CCOO lanza un mensaje directo: "La seguridad de las personas mayores y de quienes las atienden no puede depender del sobreesfuerzo permanente de la plantilla ni de la improvisación. Es responsabilidad de la Administración garantizar condiciones".

Finalmente, el sindicato advierte de que no descarta movilizaciones en los próximos días. "Lo sucedido debe marcar un punto de inflexión: no se puede permitir que una cadena de deficiencias previsibles vuelva a poner en riesgo la vida y la seguridad de residentes y trabajadores", concluye.