Este miércoles
Concentración contra los asesinatos machistas en la puerta de la Audiencia de Badajoz
Mujeres Progresistas de Badajoz convoca a la ciudadanía a sumarse al acto
La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado una concentración este miércoles ante las puertas de la Audiencia de Badajoz, en la avenida de Colón, para condenar los asesinatos por violencia de género y vicaria que se han cometido en España en lo que va de año.
El acto será a las 19.00 horas y la asociación invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta concentración y mostrar su repulsa este "terrorismo", que ha acabado con la vida de 10 mujeres y 2 menores desde el pasado 1 de enero.
En Badajoz, la última víctima de la violencia machista ha sido Carmen Díaz, una vecina de La Picuriña de 78 años que murió el pasado 12 de enero tras presuntamente recibir una brutal paliza por parte de su marido, de 81 años, que fue detenido y permanece en prisión.
