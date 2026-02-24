Concentración ante el ayuntamiento: Exigen un nuevo centro de acogida en Badajoz para personas sin hogar

La Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes (Acibapem), la Coordinadora de Apoyo a Personas en Situación de Calle y varios vecinos de los barrios de Badajoz se han concentrado este martes por la tarde en una protesta para exigir un nuevo centro de acogida en la ciudad y dar refugio a los que están en situación de calle. Llevan meses con las movilizaciones y esta vez, alrededor de unas 100 personas, han acudido a las puertas del ayuntamiento en la plaza de España.

Jesús Aguirre, miembro de Acibapem, ha explicado que se ha aprobado un nuevo centro para personas sin hogar en Cáceres y cree que la ciudad de Badajoz "reúne lo necesario para abrir otro". Siguen manifestándose pese a que, como ha dicho, "ni el ayuntamiento, ni la Junta de Extremadura, la Delegación del Gobierno o la Diputación de Badajoz toman cartas en el asunto". "Seguiremos en la calle hasta que haya una solución y se busque un centro para estas personas", ha agregado.

Según ha afirmado Aguirre, estas personas han pasado tanto olas de calor como lluvia y frío, aun así, "no se habilita un nuevo espacio". Ya se reunieron con el consejero de Servicios Sociales, pero las administraciones "nos pasan de unas a otras". Además, en los últimos días se han desplazado a la estación de autobuses y han notado más personas.

Las movilizaciones seguirán, así como otras actividades, hasta "intentar que se vuelvan a reunir o den una solución al problema". "Nada más que hay que darse una vuelta por las noches para ver toda la gente durmiendo, hay que ofrecerles un recurso, merecen un espacio donde dormir y poder vivir dignamente".

Un solo centro en la ciudad

Hace dos semanas, el director del Centro Hermano, Víctor Martínez, lamentaba que no quedaran plazas libres durante varios días seguidos. El centro de acogida de Cáritas para personas en situación de calle estuvo al 100% en los días de lluvia y frío.

Pedro Carrasco, miembro de Acibapem comentaba que la respuesta tanto la Junta como el ayuntamiento ha sido que Badajoz ya tiene plazas y programas de apoyo a las personas sin hogar, como el programa de Cruz Roja y las 26 plazas de Centro Hermano. "Eso es insuficiente para una ciudad de 150.000 habitantes".

Protocolo en situaciones de alerta

A principios de este mes de febrero, también se concentraron para exigir «al menos» que hubiera un plan de acogida a las personas sin hogar en situaciones de alerta.

Carrasco explicó que "nadie da soluciones" a sus peticiones. "Hay unas 50 personas viviendo en situación de calle y con la alerta no hubo un protocolo por parte del ayuntamiento de acoger y dar refugio a esas personas en las noches de viento de alerta naranja".

Noticias relacionadas

También se pedía que aprovecharan los espacios de la ciudad y se abriera el albergue de Revellín para acoger a las personas sin hogar. Según el miembro de Acibapem, desde el ayuntamiento les trasladaron que ese lugar "no estaba para eso", pero creen que es un sitio accesible, ya que "sí se acogieron a personas de las casas aisladas de Gevora".