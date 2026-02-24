La Diputación de Badajoz organiza 55 "planazos" por la provincia

La Diputación de Badajoz lanza 55 actividades distribuidas en cuatro comarcas de la provincia con el objetivo de descubrir y poner en valor la riqueza cultural, natural y gastronómica de la provincia.

Esta iniciativa, a través de la Oficina de Promoción Turística, se enmarca dentro del programa de dinamización de comarcas “Invítate a un planazo”, de los Planes de Sostenibilidad Turística Next Generation. Su programa incluye los territorios del Paisaje Cultural La Serena, Tierra de Barros-Enoturismo, Comarca de Olivenza y Campiña Sur. Las actividades comenzarán el sábado 27 de febrero y finalizarán el 26 de abril.

En el acto de presentación han participado la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, y la coordinadora de Planes de Sostenibilidad Turística y Proyectos Europeos de Turismo, Carolina Casado, quienes han destacado la importancia de impulsar un turismo sostenible y competitivo en las comarcas de la provincia, concebido como motor de desarrollo económico local y eje vertebrador para la reactivación de los municipios.

"Con ‘Invítate a un planazo’ queremos poner en valor el enorme patrimonio cultural, natural y gastronómico de nuestras comarcas”, ha afirmado Ana Belén Valls. “Este programa ofrece una oferta turística completa que combina entretenimiento y conocimiento del entorno, fomentando la participación de las empresas locales”, ha matizado.

Diferentes tipos de "planazo"

Entre las actividades destacan: turismo activo y deportivo, con rutas de senderismo, cicloturismo, kayaks, geocaching, recorridos de orientación, raid multiaventuras, puente mono, tirolina, escalada o tiro con arco; turismo patrimonial y cultural, con visitas a yacimientos arqueológicos, castillos, museos y conjuntos histórico-artísticos, turismo de naturaleza y ornitológico, incluyendo rutas botánicas, observación de aves y actividades en entornos acuáticos, talleres fotográficos, visitas a explotaciones ganaderas; astroturismo, con observación del cielo estrellado en puntos emblemáticos de la provincia; y enoturismo y gastronomía, con catas de vino, recorridos por bodegas, talleres de elaboración de platos típicos, degustaciones de productos locales y experiencias gastronómicas con productos de Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida.

Concretamente, en Campiña Sur se llevarán a cabo 7 jornadas de actividades turísticas entre las que destacan la observación cultural y astronómica con degustación en la Alcazaba de Reina; la ruta por el arte mudéjar en Valverde de Llerena, Azuaga y Granja de Torrehermosa; la visita al Museo Rogelio García Vázquez y la cata en Bodegas Miguel Grueso; el recorrido por el Parque de Las Quinientas; la observación astronómica nocturna; la ruta senderista por el entorno del río Matachel en Valencia de las Torres; y el avistamiento de colonias de cernícalo primilla en los monumentos de Llerena.

En tierra de Barros configuran una oferta turística integral con 14 actividades que combinan patrimonio, naturaleza y enogastronomía. Destacan especialmente las rutas culturales teatralizadas y visitas a enclaves históricos, las experiencias enoturísticas vinculadas a la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, los talleres gastronómicos participativos con productos locales, las actividades de naturaleza y observación de aves, así como las propuestas innovadoras de astronomía y turismo familiar gamificado.

De manera complementaria el Paisaje Cultural La Serena propone un calendario de actividades temáticas que combinan patrimonio, naturaleza, gastronomía y turismo activo. Las propuestas más destacadas incluyen rutas teatralizadas por enclaves históricos, gymkhanas culturales y gastronómicas, talleres de cocina tradicional, catas de ibéricos, vinos, aceites y quesos, así como experiencias de astroturismo y observación de aves. El programa se complementa con actividades de aventura en la naturaleza, senderismo por la ruta mozárabe y visitas a museos, yacimientos y bodegas del territorio.

El programa de actividades en la comarca de Olivenza propone una escapada que combina aventura, cultura y sabor en escenarios únicos: desde la Yincana Pueblos de Luz entre las pedanías de San Francisco y San Rafael de Olivenza junto al histórico Puente Ajuda, hasta la experiencia nocturna Viajeros del Tiempo en el Castillo de Miraflores, además del Raid Multiaventura en el Embalse de Ahijón, la navegación en kayak por el Lago Alqueva en Cheles y la ruta micológica del gurumelo en las dehesas de Villanueva del Fresno, configurando un conjunto de experiencias auténticas que muestran lo mejor del patrimonio, la naturaleza y la gastronomía rayana.

Las diferentes propuestas turísticas incluirán también material promocional para los participantes, y un directorio de empresas de alojamiento, restauración y actividades complementarias.

¿Cuándo se realizan?

Las 55 actividades se desarrollarán los fines de semana de los meses febrero, marzo y abril, serán gratuitas y tendrán un máximo de 35 participantes por actividad. Las inscripciones se abrirán los lunes previos a cada jornada, a las 12 h del mediodía como excepción, el plazo de inscripción para la primera actividad se abre hoy a esa hora.

Las inscripciones se podrán realizar en este enlace.

Esta actuación se enmarca en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados por la Unión Europea – Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).