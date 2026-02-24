La fachada de Capitanía luce su imagen histórica tras concluir la restauración exterior

El emblemático edificio de Capitanía General de Badajoz encara la recta final de una intervención muy esperada. Tal y como adelantó La Crónica de Badajoz, el edificio dependiente del Ministerio de Defensa se encuentra inmerso en un proceso de restauración que esta semana culmina en su vertiente exterior. La actuación devuelve al inmueble sus colores originales y sanea una fachada que llevaba años acusando el paso del tiempo.

Uno de los responsables de estos trabajos es Rafael Montaño, de la empresa Pintatodo, encargada de ejecutar la pintura del histórico inmueble. Asevera que este era un proyecto "necesario" y señala que ha contado con un desarrollo condicionado por la meteorología: "Todo ha sido un poco lento por el temporal". La finalización de la obra estaba prevista para diciembre, pero las borrascas "han retrasado las obras" y se ha demorado "dos meses más".

Un proceso con muchos pasos

Montaño detalla con precisión cómo se ha actuado sobre los paramentos: "Aquí hemos hidrolavado toda la fachada con hidrolimpiadoras de alta precisión". El método elegido no fue casual. "No nos permitía meterle chorro de arena porque al lado hay una cafetería y una zona peatonal; era un peligro porque la arena salta y podemos producir daños". Tras esa limpieza inicial, el proceso continuó con tratamientos específicos: "Se le dio mano de fijador, se restauraron todas las zonas debilitadas y dañadas y se han metido dos manos de revestimiento".

La calidad de los materiales también ha sido una prioridad: "El revestimiento es de alta calidad con 15 años de garantía". El resultado, asegura, es evidente: "Habla por sí solo".

Rafael Montaño, responsable de la empresa Pintatodo, junto al edificio de Capitanía de Badajoz. / J. H.

Viaje al pasado

Y es que la intervención no solo ha saneado la fachada, sino que ha recuperado la imagen histórica del edificio: "Lo que han querido conseguir es darle el color original del edificio cuando se construyó". Frente al blanco y albero de etapas recientes, ahora se aprecian "tres tonos diferentes: un beige, un marfil y un color arenal".

Imagen del estado del edificio de Capitanía en Badajoz antes del inicio de las reformas. / Santi García

Ese cambio estético, subraya, "integra el edificio con colores más naturales" y supone "una renovación completa de la fachada". Para la empresa ejecutora, además, la obra tiene un componente emocional: "Estamos orgullosos de haber hecho esta obra porque es un edificio muy emblemático de la ciudad". Aunque Pintatodo no es de la capital, Montaño recalca que "para mí y para mi plantilla es un orgullo hacer estos dos pedazos de edificios".

Desmontando el andamio

Los últimos retoques están ya en marcha. "Terminaremos entre el miércoles y el jueves", explica. En la mañana de este martes se ha procedido a la retirada del andamio que han usado para realizar los trabamos. "Estamos rematando lo que queda, haremos limpieza de herramientas, de morteros y de revestimientos y poco a poco iremos retirando material". Con ello, Capitanía quedará lista en su envolvente exterior, a la espera de que continúen las actuaciones previstas en el interior.

Uno de los pintores da los últimos remates en el edificio de Capitanía de Badajoz. / J. H.

Durante los trabajos también se ha puesto sobre la mesa un problema recurrente: las palomas. "Es una pena que el edificio esté así con tantas palomas en la fachada y en los laterales", comenta. A su juicio, será necesario "un sistema más determinante que los pinchos antipaloma", porque "si las molestas aquí se van al edificio de al lado; el centro está colapsado de palomas".

Otros trabajos de mejora

La actuación en la fachada se ha coordinado con otras mejoras del inmueble. Se ha sustituido la carpintería exterior. Hasta la fecha era de madera y se han puesto cierres de aluminio. También se han realizado trabajos en la primera planta con los que se recuperarán espacios que llevan cerrados y sin uso desde hace más de 30 años.

Con esta intervención, el edificio de Capitanía inicia una nueva etapa. Recupera su imagen original y se prepara para volver a ser un espacio institucional de referencia en el corazón de la ciudad. Una fachada renovada que, como resume su restaurador, "no tiene comparación con el albero y el blanco de antes; ahora parece un edificio verdaderamente recuperado".