Herido con politraumatismos un varón de 69 años tras ser atropellado en Badajoz

Un varón de 69 años ha sido atropellado esta mañana en Badajoz. En concreto, el incidente ha ocurrido a las 10.03 horas en la calle Mérida, cuando el Centro de Emergencias de 112 Extremadura recibía la llamada de alerta.

Según los datos aportados por 112, hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de la Policía Local.

Menos grave

Como consecuencia del atropello, el varón ha resultado herido con politraumatismos. Posteriormente, ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Badajoz.