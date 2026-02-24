Ingresa en prisión por quebrantar la orden de alejamiento de su madre el hombre que cayó de un quinto piso en Badajoz

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión por quebrantar la orden de alejamiento hacia su madre del hombre que se precipitó de un quinto piso el pasado 19 de febrero de la barriada de San Roque.

La sentencia, dictada en conformidad tras un acuerdo de la fiscalía y la defensa, impone una condena de seis meses de prisión y acuerda su entrada un centro penitenciario al contar con antecedentes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El juicio rápido ha tenido lugar este martes, después de que fuera detenido ayer por la Policía Nacional por quebrantar la orden de alejamiento impuesta.

El condenado fue detenido el pasado 19 de febrero por este delito, tras precipitarse de un quinto piso. En esa ocasión, con informe de petición de sobreseimiento de la fiscalía, se archivó la causa al no haber quedado acreditado el delito de quebrantamiento.