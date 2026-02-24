Todo listo para la Feria de los Mayores en Badajoz: programación y horarios

Todo está ya listo en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) para recibir a los miles de visitantes que cada año acuden fieles a su cita con la Feria de los Mayores de Extremadura, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo.

En su vigesimoséptima edición, la programación mantiene el espíritu de ofrecer propuestas de ocio y cultura encaminadas a favorecer el envejecimiento activo, la autonomía y el bienestar de la población senior, que durante estos cuatro días disfrutarán de actividades que han cosechado éxito en ediciones anteriores y de contenidos renovados.

La concejala y la directora de Ifeba, Elena Salgado, y Pepa Dueñas, han presentado este martes el programa de la feria, que incluye charlas divulgativas, espectáculos de baile, gastronomía, talleres, deporte, teatro y música en directo, con Lorenzo Santamaría como plato fuerte. El cantante hará parada en Badajoz dentro de su gira '50 años para que no me olvides', para revivir con el público sus grandes éxitos de los 70 el sábado 28 de febrero (17.00 horas).

Además, actuarán el grupo Los Play Boys (el viernes, a las 17.00 horas) y Suso Sánchez (el jueves, a la misma hora).

De nuevo, la Policía Nacional estará muy presente en la Feria de los Mayores. Una edición más, desplazará el Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) para que los visitantes puedan aprovechar para renovar su DNI. También llevarán a cabo una exhibición con los guías caninos, Tedax y otras unidades y ofrecerán una charla para prevenir las estafas.

La exhibición será el domingo, a las 11.00 horas, coincidiendo con el Día de la Familia, que contará con una programación específica para mayores y pequeños, con juegos intergeneracionales y la tradicional ruta senderista, que terminará con una degustación de panceta.

No será la única de la feria, en la que una vez más la gastronomía volverá a ser una de las grandes protagonistas con cocina en vivo, degustaciones gratuitas de platos tradicionales y talleres a cargo de los centros de mayores de Badajoz, bautizados con el nombre de 'Los sabores de la cocina tradicional'.

Novedad

Como novedad, se presentará el proyecto 'Cocina Feliz-Smile Eating', de la periodista Gema Correa y el chef Pepe Valadés, premio Encina de Oro, Mejor Cocinero 2024, que promueven un enfoque innovador en la que la alimentación y la felicidad se unen para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la nutrición.

Asimismo, se podrá disfrutar de la exposición y el taller de dibujantes urbanos, organizado por Urban Sketchers, que el Día de la Familia celebrarán la 'Quedada 61', un encuentro intergeneracional de esta comunidad.

También habrá espacios de nuevas tecnologías, como el de la Fundación Telefónica, que, a través de su programa 'Reconectados', permitirá viajar a los visitantes a diferentes enclaves del mundo mediante gafas de realidad virtual.

Las Festas do Povo de Campo Mayor (Portugal) volverán a la feria con el taller de recreación, que este año aún es más significativo si cabe porque ya se ha anunciado que se van a celebrar de nuevo el próximo mes de agosto.

Otro de los talleres destacados es el de 'Recuperación, estudio y difusión del castúo', que tiene como objetivo poner en valor esta variedad lingüística tradicional de Extremadura, que correrá a cargo del Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (Oscec).

Generación "preparada y participativa"

La concejala de Ifeba ha agradecido el compromiso y colaboración de todas las instituciones, entidades y asociaciones que colaboran para que la Feria de los Mayores salga adelante y esté a la altura de los visitantes que llegan de toda Extremadura y Portugal: "una generación participativa, preparada y con gran capacidad de aportación social".

Asimismo, ha dado las gracias a todas las empresas y expositores participantes. "Los mayores son un colectivo fundamental para nuestra sociedad y para nuestra economía", ha valorado.

La entrada a la feria es gratuita y el horario será el jueves, viernes y sábado de 10.30 a 19.00 horas y el domingo, último día, de 10.30 a 16.00 horas. Para facilitar los desplazamientos, las líneas 9 y 18 del autobús urbanos se prolongarán hasta Ifeba.