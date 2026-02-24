¿Quién fue Luis Álvarez Lencero y por qué tiene una calle en Badajoz?

En el callejero de Badajoz abundan los nombres que repetimos a diario sin detenernos a pensar quiénes fueron. Tras repasar la trayectoria de otras figuras locales, hoy ponemos el foco en Luis Álvarez Lencero, uno de los creadores más singulares vinculados a la ciudad.

Una calle que recuerda su nombre y que seguramente hayas escuchado alguna vez. Pero más allá del homenaje, ¿qué hay detrás de este pacense?

Un creador polifacético

Luis Álvarez Lencero nació en Badajoz en 1923 y falleció en Mérida en 1983. Desde joven mostró inquietudes artísticas que lo llevaron a alternar la poesía con la escultura, dos disciplinas en las que desarrolló un lenguaje propio y reconocible.

Su obra estuvo centrada en el dolor, la injusticia y la dignidad de la persona. 'Juan Pueblo' fue uno de sus títulos más difundidos pese a las trabas de la censura franquista.

Además de su faceta creativa, fue una figura comprometida con la vida cultural de la ciudad, colaborando con iniciativas que impulsaron la difusión del arte y la literatura en Extremadura.

Entre 1952 y 1961 codirigió junto a Manuel Monterrey la revista Gévora, que alcanzó 83 números y difusión en España e Iberoamérica, al tiempo que publicaba sus primeros libros de poemas.

Calle Álvarez Lencero, en Valdepasillas. / Santi García

Memoria de la cultura pacense

El Ayuntamiento de Badajoz dedicó una calle a su nombre como reconocimiento a su trayectoria artística y a su aportación al patrimonio cultural de la ciudad. La decisión llegó tras su fallecimiento, consolidando su figura como referente cultural local.

Pero la calle con su nombre no es el único reconocimiento que la ciudad de Badajoz le ha brindado. Su rostro está esculpido y expuesto en la fuente de los Tres Poetas, la famosa rotonda de los cabezones, junto a Delgado Valhondo y Manuel Pacheco.

En cierto modo, a través de este homenaje se recorre una parte de la historia cultural contemporánea de Badajoz.