Miguel Ríos agota las entradas para su concierto en el teatro López de Ayala de Badajoz

Miguel Ríos agota las entradas para su concierto en Badajoz. El cantante vuelve a los escenarios con su gira 'El último Vals', un homenaje en vida a su trayectoria con un formato electroacústico que fusiona rock y country.

El recital tendrá lugar este próximo sábado 28 de febrero a las 20.00 horas en el teatro López de Ayala.

Retorno del artista

'El último vals' marcó el retorno del artista en 2025, una gira de conciertos en la que presenta en directo su nuevo trabajo, arropado por cuatro músicos multinstrumentistas y en un formato electroacústico donde rock y country se dan la mano, explica el teatro López de Ayala en nota de prensa.

A finales de mayo presentó el primer adelanto, y tras el verano de 2025, cuando el disco completo vea la luz, los asistentes podrán deletirarse con este Último Vals compuesto por el propio Miguel Ríos y el productor José Nortes y grabado íntegramente en el madrileño Black Betty Studios.