El nadador Guillermo Gracia, invitado de 'Copeando' en Ámbito Cultural de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este martes la segunda edición de 'Copeando', un encuentro estilo 'late night', que tendrá como invitado al nadador cacereño Guillermo Gracia.

A sus 21 años, este deportista suma 27 títulos mundiales e incontables campeonatos y récords europeos y nacionales. Con su ejemplo, busca barrer cualquier estigma en torno al síndrome de Down.

La charla comenzará a las 18.30 horas y el conductor del espacio será Adrián García, jefe de redacción de COPE Extremadura.

La entrada es libre hasta completar aforo.