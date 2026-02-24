Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nadador Guillermo Gracia, invitado de 'Copeando' en Ámbito Cultural de Badajoz

El deportista acumula 27 títulos con solo 21 años

El nadador cacereño Guillermo Gracia.

/ LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este martes la segunda edición de 'Copeando', un encuentro estilo 'late night', que tendrá como invitado al nadador cacereño Guillermo Gracia.

A sus 21 años, este deportista suma 27 títulos mundiales e incontables campeonatos y récords europeos y nacionales. Con su ejemplo, busca barrer cualquier estigma en torno al síndrome de Down.

La charla comenzará a las 18.30 horas y el conductor del espacio será Adrián García, jefe de redacción de COPE Extremadura.

La entrada es libre hasta completar aforo.

