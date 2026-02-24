El pianista italiano Andrea Bachetti inaugura el XXIV Ciclo Esteban Sánchez en Badajoz

El pianista Andrea Bachetti inaugura este miércoles (20.30 horas) el XXIV Ciclo Esteban Sánchez con un concierto en el salón noble de la Diputación de Badajoz. El intérprete ofrecerá un repertorio variado que abarca varios siglos de música para teclado, con obras de Bach y Scarlatti a Berio o Peterson.

Este ciclo está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Con él se rinde homenaje al insigne pianista de Orellana La Vieja (Badajoz) Esteban Sánchez (1934-1997), destacado y reconocido por su talento y virtuosismo. Además del reconocimiento al genial pianista extremeño, el ciclo pretende promocionar la actividad pianística y promover el trabajo de jóvenes intérpretes.

Andrea Bacchetti es reconocido por su refinamiento sonoro y la profundidad de sus interpretaciones. Ha actuado en las principales salas de Europa y Asia, y es considerado uno de los intérpretes más versátiles de su generación.

Programa

Su recital propone un amplio recorrido por la historia de la música para teclado, desde obras como ‘El clave bien temperado’ de Johann Sebastian Bach hasta las sonatas de Domenico Cimarosa y Domenico Scarlatti. Incluye la 'Fantasía en re menor' de Wolfgang Amadeus Mozart o las páginas más íntimas de Franz Schubert y Franz Liszt.

El programa también se adentra en los siglos XX y XXI con piezas de Claude Debussy, Luciano Berio, Filippo Del Corno y Heitor Villa-Lobos, un mosaico que refleja la riqueza de lenguajes contemporáneos y que permitirá disfrutar un repertorio que combina lirismo, virtuosismo y experimentación.

Este concierto es fruto de la colaboración con el XVII Ciclo de Música Actual, que también organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Otros invitados

En esta edición participarán también el pianista portugués Filipe Pinto-Ribeiro, que actuará el 27 de febrero en Badajoz, y los jóvenes pianistas Juan Pedro Galán y Ángela Pavón, ambos alumnos del profesor Ángel Sanzo en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz, que ofrecerán un recital al día siguiente en la localidad pacense de Llerena).

Musicólogos y críticos como Manuel Carra, Justo Romero, Alfonso Aijón, Antonio Baciero, Antón García Abril o Jorge Rubio han contribuido a través de este ciclo a profundizar en la semblanza profesional, artística y personal de Esteban Sánchez, un virtuoso del piano que asombró al mismísimo Barenboin con su interpretación de la ‘Iberia’ de Albéniz. Esteban compartió el Primer Premio de Virtuosismo de la Accademia de Santa Cecilia con Barenboim en Roma en 1954.

Entre los intérpretes que han participado en este ciclo en estos 24 años se encuentran José María Duque, Iván Martín, Javier Perianes, José Enrique Bagaría, David Kadouch, Josep María Colom, Daniel Kharitonov, Dmytro Choni o Josu de Salaun, Florian Hölscher o Natalie Schwamová, entre otros muchos.

La entrada al concierto inaugural es libre hasta completar el aforo.