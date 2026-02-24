El PSOE propone 20 ideas para mejorar la organización del Carnaval de Badajoz

El Grupo Socialista hace balance del Carnaval de Badajoz 2026 con un reconocimiento claro a la ciudadanía que hace posible esta fiesta. Comparsas, murgas, artefactos, grupos menores, asociaciones vecinales, hostelería y muchas personas anónimas sostienen cada año una celebración que forma parte del orgullo colectivo de la ciudad y que, a nivel de asistentes, podría haber batido récord este año, pues tras demasiados días de mal tiempo había ganas de echarse a la calle.

"El Carnaval vuelve demostrar que Badajoz tiene algo único gracias a su gente. Las agrupaciones, los barrios y miles de personas hacen posible una fiesta que ya es internacional y que proyecta la mejor imagen de la ciudad", señala Silvia González.

El Grupo Socialista considera que ahora es el momento de analizar lo ocurrido y mejorar la organización para las próximas ediciones. Como punto de partida, el PSOE plantea 20 apuntes para abrir el debate sobre el futuro del Carnaval:

1. Reconocer que el Carnaval de Badajoz funciona gracias a su gente: comparsas, murgas, artefactos, grupos menores, barrios y cientos de personas que lo hacen posible cada año. Por eso es esencial escuchar sus indicaciones.

2. Garantizar la misma visibilidad para todas las modalidades del desfile, evitando que artefactos y grupos menores queden fuera de la cobertura oficial. Aunque la emisión televisiva tenga límites horarios, el desfile completo debe quedar grabado y accesible para la ciudadanía.

3. Revisar decisiones organizativas que restan protagonismo a parte del Carnaval y generan malestar entre las agrupaciones.

4. Garantizar que espacios emblemáticos como el Teatro López de Ayala estén en condiciones adecuadas cuando acogen actos centrales del Carnaval o cualquier otro evento de la ciudad.

5. Recuperar el peso del Carnaval de los barrios, que forma parte de la esencia popular de la fiesta.

6. Apoyar a las asociaciones vecinales que organizan actividades para que el Carnaval siga vivo en toda la ciudad. Evitar cualquier fricción con ellas y colaborar con sus iniciativas. La experiencia del desfile del domingo en Valdepasillas este año refuerza la idea de trasladarlo a la avenida Sinforiano Madroñero.

7. Convertir el Museo del Carnaval en un espacio activo durante todo el año y no únicamente durante estas fechas.

8. Proteger y poner en valor el patrimonio del Carnaval ligado a las agrupaciones y a su historia.

9. Promocionar más el carnaval fuera de la región, con iniciativas que vayan acompañadas de una inversión acorde a la importancia de la fiesta.

10. Impulsar con planificación y presupuesto las aulas del carnaval para fomentar la cantera y reforzar el Combita desde ya mismo.

11. Revisar la organización de determinadas actividades del programa oficial que han generado críticas entre participantes.

12. Escuchar más a las agrupaciones a la hora de planificar actuaciones, recorridos y horarios.

13. Evitar situaciones que transmiten sensación de improvisación en algunos momentos del carnaval.

14. Mejorar la coordinación entre áreas municipales para que la organización esté a la altura de una fiesta internacional.

15. Trabajar con hostelería, comercio y sector turístico para aprovechar mejor el impacto económico del Carnaval.

16. Ordenar determinados espacios de ocio para que el carnaval no se reduzca a grandes concentraciones centradas en el consumo de alcohol.

17. Planificar mejor servicios esenciales como limpieza, aseos, seguridad y movilidad en los días de mayor afluencia.

18. Mejorar la puesta en escena y ejecución del carnaval para animales de compañía y darle mayor realce y participación.

19. Garantizar que los servicios instalados en la calle cumplan realmente con criterios de accesibilidad. El Grupo Socialista pregunta al equipo de gobierno si los servicios instalados durante el carnaval se han ejecutado cumpliendo las exigencias técnicas previstas en los pliegos o si se ha producido algún incumplimiento que pudiera haber perjudicado los intereses de la ciudad.

20. Activar un órgano estable de participación que permita planificar el Carnaval durante todo el año junto a agrupaciones, barrios y sectores implicados.

"El Carnaval no pertenece a ningún gobierno. Es patrimonio de la ciudad y por eso creemos que debe organizarse escuchando a quienes lo hacen posible", afirma Silvia González.

